Kıbrıs'ta kritik görüşme sona erdi
55 dakika önce
DOĞU Akdeniz'de doğalgaz gerilimin yaşandığı dönemde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ara bölgede bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:53 Kaynak: DHA
DOĞU Akdeniz
'de doğalgaz gerilimin yaşandığı dönemde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis
ara bölgede bir araya geldi.
Liderler görüşmede, Birleşmiş Milletler
(BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres
ile üçlü bir görüşme yapmaya hazır olduklarını açıkladı. Basına kapılı yapılan görüşme, yaklaşık üç buçuk saat sürdü. Liderler, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın ara bölgedeki resmi ikametgahında bir araya geldi.
BM AÇIKLAMA YAPTI
Kıbrıslı liderlerin görüşmesi sonrasında BM'den yapılan açıklamada, "Liderler Genel Sekreter'le üçlü görüşmeye hazır olduklarını bildirdi. Sonuç odaklı görüşmelere olanak sağlayacak referans koşullarının tamamlanmasının aciliyetini vurguladılar" ifadeleri kullanıldı.
Akıncı ve Anastasiadis'in güven artırıcı önlemleri selamladıkları ve destekledikleri bildirildi. Ayrıca geçici BM yetkilisi Jane Holl Lute'nin de temaslara devam etmesi kararı alındı.
Peru'da taç kullanmak için saha kenarına giden küçük futbolcu drenaj çukuruna düştü Uyuşturucu kartellerinin savaşı sonrası parçalanmış 19 ceset bulundu FIFA'nın çağrısına İran'dan sert tepki! Kararı açıkladılar Eski karısını bıçaklayıp öldürdükten sonra ona sarılıp ağladı