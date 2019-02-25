Kıbrıs'ta Liderler Yeniden Bir Araya Geliyor
21 dakika önce
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, yarın bir araya geliyor.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
ile Kıbrıs
Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis
, yarın bir araya geliyor.
Liderlerin gayrı resmi görüşmesi, Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler
Barış Gücü Misyon Şefi ve BM
Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın Lefkoşa ara bölgedeki ikametgahında gerçekleştirilecek. Akıncı ve Anastasiadis, son olarak 26 Ekim 2018'de Spehar'ın ev sahipliğinde ara bölgede bir araya gelmişti. - LEFKOŞA
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:48 Kaynak: İHA
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