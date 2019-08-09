- Kıbrıs'ta Liderlerin Kritik Görüşmesi Başladı
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- Kıbrıs'ta liderlerin kritik görüşmesi başladıLEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ara bölgede bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:02 Kaynak: İHA
- Kıbrıs
'ta liderlerin kritik görüşmesi başladı
LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis
ara bölgede bir araya geldi.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastasiadis gayri resmi bir görüşme için 5 ay aradan sonra Birleşmiş Milletler
Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın ara bölgedeki resmi konutunda başladı. Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşmeye her ikisinin de birer kişiyle katılmasını, yani görüşmenin 1+1 formatında olmasını önermiş ancak Anastasiadis'in öneriyi kabul etmemesinden dolayı görüşmenin baş başa yapılması kararlaştırılmıştı. Son görüşmelerini 26 Şubat'ta yapan Akıncı ve Anastasiadis, mobil telefonların adanın her iki tarafında kullanılabilmesine imkan sunan düzenlemenin başlaması vesilesiyle gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, gayrı resmi bir toplantıda bir araya gelme konusunda mutabık kalmışlardı.
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