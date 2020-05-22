Kıbrıs'ta mahsur kalan işçiler memleketlerine ulaştı - Son Dakika

Kıbrıs'ta mahsur kalan işçiler memleketlerine ulaştı

Kıbrıs'ta mahsur kalan işçiler memleketlerine ulaştı Korona virüs nedeniyle Kıbrıs'ta mahsur kalan ve sosyal medyaya yükledikleri videolarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen narenciye işçileri memleketlerine ulaştı.

Kıbrıs'ta mahsur kalan işçiler memleketlerine ulaştı

ŞANLIURFA - Korona virüs nedeniyle Kıbrıs'ta mahsur kalan ve sosyal medyaya yükledikleri videolarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen narenciye işçileri memleketlerine ulaştı.

Başta Şanlıurfa ve ilçeleri olmak üzere, Türkiye'nin farklı şehirlerinden Kıbrıs'a narenciye toplamaya giden 2 bine yakın işçi, korona virüs nedeniyle sınır kapılarının kapanmasıyla 1 aydır Kıbrıs'ta mahsur kaldı. Mahsur kalan işçiler, sosyal medyaya yükledikleri videolarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi. Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar'a da ulaşan işçiler, 4 ay boyunca kazandıklarını tüketmek üzere olduklarını söyleyerek bir an önce girişimde bulunulması için yardım istedi. Gülpınar'ın girişimleri sonucu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emriyle Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. Mahsur kalan işçiler gemilerle Türkiye'ye getirilerek memleketlerine gönderildi.

Siverek'e 400 işçi giriş yaptı

Gemilerle Türkiye'ye, oradan da minibüslerle memleketlerine gönderilen işçilerden 400'ü sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine giriş yaptı. Mahsur kalan işçileri ilçe girişinde akrabaları karşılarken, duygulu anlar yaşandı. Mahsur kalan işçilerden Mehmet Tekdemir memleketlerine dönmenin sevincini yaşadıklarını belirterek, kendilerine yardımcı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar'a teşekkür etti.

Çocuklarını ve akrabalarını ilçe girişinde karşılamaya gelen Emin Tekdemir, "Benim Kıbrıs'ta 6 çocuğum ve bir gelinim gitmişti, diğerleri de hepsi yakın akraba. Orada yaklaşık bir aydır mahsur kalmışlardı, çok endişelenmiştik. Sağ olsun Vekilimiz Mehmet Kasın Gülpınar'ın girişimleriyle çocuklarım ve akrabalarım bugün memleketine yetişti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kıbrıs'ta mahsur kalan işçiler memleketlerine ulaştı

Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 03:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kıbrıs'ta mahsur kalan işçiler memleketlerine ulaştı - Son Dakika

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