Kıbrıs'ta Rumlar sınır kapılarının açılmasına karşı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kıbrıs'ta Rumlar sınır kapılarının açılmasına karşı - Son Dakika

Kıbrıs'ta Rumlar sınır kapılarının açılmasına karşı

6 saat önce

Rumlar, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin korona virüs tedbirlerini gerekçe göstererek kapattığı barikatların yeniden açılmaması için eylem yaptı.

Kıbrıs'ta Rumlar sınır kapılarının açılmasına karşı, System.String[]

Rumlar, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin korona virüs tedbirlerini gerekçe göstererek kapattığı barikatların yeniden açılmaması için eylem yaptı.


Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Cumartesi günü korona virüsü tedbirlerini gerekçe göstererek KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki 4 barikatta bir haftalığına geçişleri durdurma kararı almıştı. Daha önce kapıların kapatılmasına karşı çıkıp sınırda eylem yapan Rumlar bu kez de kapıların yeniden açılmaması için eylem yaptı.


Rumlar, APOEL futbol takımının aşırı sağcı taraftar grubu öncülüğünde Yunan bayraklarıyla eylem düzenledi. Eylemciler, Lokmacı Barikatı'nda sınır kapılarına gelerek sloganlar atıp, barikatların tamamen kapatılmasını istedi.


Geçtiğimiz hafa düzenlenen gösterilerde Rum eylemciler, Rum polis ekiplerinin kurduğu bariyerleri kırmıştı. Rum polisler eylemin tamamlanmasının ardından barikatı yeniden kapatmıştı. - LEFKOŞA

Güney Kıbrıs, Kıbrıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:58 Kaynak: İHA
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