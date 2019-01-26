Son Dakika Haberleri: Kıbrıs'ta Statükonun Devamını Değil, Çözüm İstiyoruz"

Kıbrıs'ta Statükonun Devamını Değil, Çözüm İstiyoruz"

19 dakika önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs'ta olası bir anlaşmanın Birleşmiş Milletler (BM) çerçevesinde ve müzakerelerle elde edilebileceğine inandıklarını belirterek, "Statükonun devamını değil, Kıbrıs'ta çözüm istiyoruz.

Kıbrıs'ta Statükonun Devamını Değil, Çözüm İstiyoruz
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs'ta olası bir anlaşmanın Birleşmiş Milletler (BM) çerçevesinde ve müzakerelerle elde edilebileceğine inandıklarını belirterek, "Statükonun devamını değil, Kıbrıs'ta çözüm istiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs'ta tarafların mutabakatıyla masada olan federasyon modelinin seçenek olmaktan çıkmadığını ifade etti.

Federasyon modelinin "siyasi eşitliği" içerdiğini kaydeden Akıncı, "Masada olan federasyon modeli kanaatime göre karşılıklı kabul edilebilir en gerçekçi model olmayı sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

Akıncı, Kıbrıs'ta olası bir anlaşmanın BM çerçevesinde ve müzakerelerle elde edilebileceğine inandıklarını belirterek, "Bundan sonra bir süreç başlayacaksa bu 'ucu açık ve takvimsiz' olamayacak. Statükonun devamını değil, Kıbrıs'ta çözüm istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in farklı ortam ve zamanlarda "iki devletlilik, konfederasyon ve gevşek federasyon" gibi farklı çözüm modellerinden söz ettiğini anımsatan Akıncı, "Anastasiadis artık kendi toplumu adına ne istediğini tutarlı ve net bir şekilde söylemeli, yarattığı kafa karışıklığını ortadan kaldırmalıdır. Daha önce de defalarca belirttiğim gibi, yeni fikirleri varsa paylaşmalı ve bunları konuşmamıza fırsat vermelidir." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:29 Kaynak: AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın "Yasin Senin Niye Bıyık Yok" Diye Sorduğu Aday Bıyık Bıraktı Fransa ve İspanya Seçime Gidilmezse Guiado'yu Venezuela'nın Geçici Başkanı Olarak Tanıyacaklarını Duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Belediyelere Seslendi: Fiyatları Artıranları Hesaba Çekin Ektiği Mahsuller Elinde Kalınca E-Ticaret'e Yönelen Genç Tarih Yazdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 18:48:05. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kıbrıs'ta Statükonun Devamını Değil, Çözüm İstiyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]