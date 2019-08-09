Son Dakika Haberleri: Kıbrıs'ta taraflar BM gözetiminde buluştu: Görüşmeler hidrokarbon konusunda tıkandı
Son Dakika Dünya Haber

Kıbrıs'ta taraflar BM gözetiminde buluştu: Görüşmeler hidrokarbon konusunda tıkandı

1 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKYR) Lideri Nikos Anastasiadis, barış görüşmelerine devam edecek

Kıbrıs'ta taraflar BM gözetiminde buluştu: Görüşmeler hidrokarbon konusunda tıkandı, System.String[]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKYR) Lideri Nikos Anastasiadis, Doğu Akdeniz meselesini görümek için bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın ara bölgedeki resmi konutunda gerçekleşen toplantının ardından liderler, yapıcı bir görüş alışverişinde bulunduklarını ve BM elçisi ile çalışmaya devam edeceklerini duyurdu.
Euronews.com'da Görüntüle
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı, Güney Kıbrıs, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:29 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın 'Bedel ödeyecekler' sözlerine Davutoğlu'ndan yanıt geldi
24 satırı iç çamaşırına saklayarak çalan kadın böyle görüntülendi Yarasa dışkısı toplarken kayaların arasına sıkışan adam 4 gün sonra kurtarıldı Peru'da taç kullanmak için saha kenarına giden küçük futbolcu drenaj çukuruna düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 23:46:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kıbrıs'ta taraflar BM gözetiminde buluştu: Görüşmeler hidrokarbon konusunda tıkandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]