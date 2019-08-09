Kıbrıs'ta taraflar BM gözetiminde buluştu: Görüşmeler hidrokarbon konusunda tıkandı
1 saat önce
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKYR) Lideri Nikos Anastasiadis, barış görüşmelerine devam edecek
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:29
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