Kıbrıs'ta toplu tecavüz davası: İngiliz kadın tecavüzü 'uydurduğu' suçlamasını reddetti
47 dakika önce
Güney Kıbrıs’ta temmuz ayında önce 12 İsraillinin toplu tecavüze uğradığını söyleyen, daha sonra başvurusunu geri çeken İngiliz genç kız, iftira suçuyla çıkartıldığı mahkemede, başından geçenleri uydurduğu yolundaki şikayeti reddetti.
Güney Kıbrıs'ta temmuz ayında önce 12 İsraillinin toplu tecavüze uğradığını söyleyen, daha sonra başvurusunu geri çeken İngiliz genç kız, iftira suçuyla çıkartıldığı mahkemede, başından geçenleri uydurduğu yolundaki şikayeti reddetti.
Mahkeme, yalan beyan ve iftira suçlamasıyla gözaltına alınan genç kızın, bugünkü duruşmasında kefalet karşılığı serbest bırakılmasına ve davanın 2 Ekim'de görülmesine karar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:00
ÇAYKUR, Temmuz ayı yaş çay bedellerini ödemeye başladı Emine Bulut'un katili Fedai Varan, Bolu'ya nakledildi Sapığın, kız çocuğuna söylediği sözü babası duydu! Dere kenarında bayıltana kadar dövdüler İstanbul valiliği: 16 bin 423 kaçak göçmen sevk edilmiştir