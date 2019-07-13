Kıbrıs'ta Türk tarafının 'adanın kaynaklarını ortak kullanalım teklifine' Türkiye'den tam destek
1 saat önce
Kıbrıs açıklarında hidrokarbon kaynaklarının kullanımı konusunda Türk tarafı ortak bir komite kurulması yönünde Rum kesimine yeni bir teklif götürdü.
Türkiye, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın BM Kıbrıs Özel Temsilciliği aracılığıyla Rum lider Nikos Anastasiadis'e sunduğu teklife destek verdi
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:52
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