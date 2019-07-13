Son Dakika Haberleri: Kıbrıs'ta Türk tarafının 'adanın kaynaklarını ortak kullanalım teklifine' Türkiye'den tam destek
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Kıbrıs'ta Türk tarafının 'adanın kaynaklarını ortak kullanalım teklifine' Türkiye'den tam destek

1 saat önce

Kıbrıs açıklarında hidrokarbon kaynaklarının kullanımı konusunda Türk tarafı ortak bir komite kurulması yönünde Rum kesimine yeni bir teklif götürdü. Türkiye, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın BM Kıbrıs Özel Temsilciliği aracılığıyla Rum lider Nikos Anastasiadis'e sunduğu teklife destek verdi

Kıbrıs'ta Türk tarafının 'adanın kaynaklarını ortak kullanalım teklifine' Türkiye'den tam destek, System.String[]
Kıbrıs Adası açıklarındaki hidrokarbon kaynaklarının kullanımı konusunda Türk tarafı ortak bir komite kurulması yönünde Rum kesimine yeni bir teklif götürdü.

Türkiye, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Özel Temsilciliği aracılığıyla Rum lider Nikos Anastasiadis'e sunduğu teklife tam destek verdi.
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Türkiye, Kıbrıs, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:52 
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