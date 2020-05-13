Kıbrıs'ta Türk ve Rumların ortak yaşadığı köyde koronavirüs protestosu

KIBRIS'TA Türk ve Rumların bir arada yaşadığı Pile Köyü'nde Türkler koronavirüs (kovid-19) tedbirleri nedeniyle, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki geçişlerin durdurulmasını protesto etmek için eylem yaptı. Ellerinde Türkiye ve KKTC bayrakları taşıyan eylemciler; 'mülteci değiliz' sloganları attı.

Kıbrıs'ta Türk ve Rumların ortak yaşadığı Pile Köyü'nde Türkler koronavirüs (kovid-19) tedbirleri nedeniyle, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki geçişlerin durdurulmasını protesto etmek için eylem yaptı.Eylemciler adına açıklama yapan Pile köyü Türk Muhtarı Veysal Güden, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirleri eleştirdi.

"ADALET İSTİYORUZ"

Koronavirüsün kontrol altına alındığını savunan Güden, geçilerine izin verilmesi gerektiğini ifade etti. "500 Kıbrıslı Türk Pile'de unutuldu" diyen Güden, "Bizler adalet istedik. Adalet görmedik. Bize adaleti çok görenlere adaleti göstereceğiz bu barikatlarda. Bu ülkede barikatların kalktığı bir yurt diliyoruz. Sözde vatan sevgisi olanlar bu topraklarda bu insanların yok olmasına yol açtılar. Gençlerimiz köylerine gelemiyor. Ölülerimiz mezara giderken eşimiz dostumuz cenazemizin arkasından belli saatlerde gelebildi. Biz bunları yaşadık" dedi.

14 GÜNLÜK KARANTİNAYA KARŞI ÇIKTILAR

Pile, Türkler ve Rumların birlikte yaşadığı köy olarak bilinirken, Türkler, Kuzey Kıbrıs'a geçişlerde kendilerine kolaylık sağlanmasını istiyor. KKTC hükümeti de, geçiş yapanlara 14 karantina altında kalma şartı koşuyor. Köy halkı koronavirüs nedeniyle uygulanan 14 günlük karantinaya karşı çıkıyor.