Kıbrıs'ta Türklere ve Rumlara ait eserlerden oluşan sergi açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kıbrıs'ta Türklere ve Rumlara ait eserlerden oluşan sergi açıldı - Son Dakika

Kıbrıs'ta Türklere ve Rumlara ait eserlerden oluşan sergi açıldı

6 saat önce

Kıbrıs'ta 1974'ten sonra Kuzey'de kalan Kıbrıslı Rum sanatçıların eserleriyle, Rum arşivlerindeki Kıbrıslı Türklere ait 1963 öncesi ses ve görüntü kayıtlarından oluşan sergi açıldı.

Kıbrıs'ta 1974'ten sonra Kuzey'de kalan Kıbrıslı Rum sanatçıların eserleriyle, Rum arşivlerindeki Kıbrıslı Türklere ait 1963 öncesi ses ve görüntü kayıtlarından oluşan sergi açıldı.

Kıbrıs'ta Türklere ve Rumlara ait eserlerden oluşan sergi açıldı

Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:46 Kaynak: AA
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