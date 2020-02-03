Kıbrıs'ta Türklere ve Rumlara ait eserlerden oluşan sergi açıldı - Son Dakika

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Kıbrıs'ta Türklere ve Rumlara ait eserlerden oluşan sergi açıldı
6 saat önce
Kıbrıs'ta 1974'ten sonra Kuzey'de kalan Kıbrıslı Rum sanatçıların eserleriyle, Rum arşivlerindeki Kıbrıslı Türklere ait 1963 öncesi ses ve görüntü kayıtlarından oluşan sergi açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:46 Kaynak: AA
Kıbrıs'ta 1974'ten sonra Kuzey'de kalan Kıbrıslı Rum sanatçıların eserleriyle, Rum arşivlerindeki Kıbrıslı Türklere ait 1963 öncesi ses ve görüntü kayıtlarından oluşan sergi açıldı.
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