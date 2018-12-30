Son Dakika Haberleri: Kıbrıs'ta Yakalanan Suriyeli Mülteciler Türkiye'ye Geri Gönderildi

Kıbrıs'ta Yakalanan Suriyeli Mülteciler Türkiye'ye Geri Gönderildi

1 saat önce

KKTC'de yakalanan Suriyeli mülteciler, Türk makamlarına teslim edilmek üzere Türkiye'ye geri gönderildi.

Kıbrıs'ta Yakalanan Suriyeli Mülteciler Türkiye'ye Geri Gönderildi, System.String[]
KKTC'de yakalanan Suriyeli mülteciler, Türk makamlarına teslim edilmek üzere Türkiye'ye geri gönderildi.

KKTC'de sabah saatlerinde, Mersin Limanı'ndan Gazimağusa Limanı'na gelen Via Famagusta adlı gemide ülkelerindeki savaştan kaçan 21 Suriyeli mülteci yakalanmıştı. Tespit edilen Suriyelilerden 11'i sağlık sorunu nedeniyle Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavi edildi. Diğer 10 Suriyeli ise Gazimağusa Limanı'ndaki karakolda bir süre bekletildi.

İşlem yapılan Suriyeliler, daha sonra gemiyle Mersin Limanı'na geri gönderildi. - LEFKOŞA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:28 Kaynak: İHA

Gazimağusa, Türkiye, Kıbrıs, 3. Sayfa
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