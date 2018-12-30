Kıbrıs'ta Yakalanan Suriyeli Mülteciler Türkiye'ye Geri Gönderildi
1 saat önce
KKTC'de yakalanan Suriyeli mülteciler, Türk makamlarına teslim edilmek üzere Türkiye'ye geri gönderildi.
KKTC
'de yakalanan Suriyeli mülteciler, Türk makamlarına teslim edilmek üzere Türkiye
'ye geri gönderildi.
KKTC'de sabah saatlerinde, Mersin
Limanı'ndan Gazimağusa
Limanı'na gelen Via Famagusta adlı gemide ülkelerindeki savaştan kaçan 21 Suriyeli mülteci yakalanmıştı. Tespit edilen Suriyelilerden 11'i sağlık sorunu nedeniyle Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavi edildi. Diğer 10 Suriyeli ise Gazimağusa Limanı'ndaki karakolda bir süre bekletildi.
İşlem yapılan Suriyeliler, daha sonra gemiyle Mersin Limanı'na geri gönderildi. - LEFKOŞA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:28 Kaynak: İHA
Yılbaşı En Çok Çiçek Üreticilerine Yaradı! Fiyatlar 4 Kat Arttı
Adalet Bakanı Gül: FETÖ Liderinin İadesi İçin ABD'li Yetkililer Türkiye'ye Geliyor
300 Koyun Projesi Haziran 2019'da Sona Eriyor
Rusya Türkiye'den Yıllık Domates İhracatını 2 Katına Çıkarmayı Planlıyor