Son Dakika Haberleri: Kıbrıs'ta 'yatırım için vatandaşlık' krizi: Yabancılara verilen 26 pasaport iptal ediliyor
Son Dakika Dünya Kıbrıs'ta 'yatırım için vatandaşlık' krizi: Yabancılara verilen 26 pasaport iptal ediliyor

Kıbrıs'ta 'yatırım için vatandaşlık' krizi: Yabancılara verilen 26 pasaport iptal ediliyor

6 saat önce

Kıbrıs yönetimi ülkede tartışma konusu olan 'yatırım karşılığı vatandaşlık' politikasında ciddi değişikliğe gidiyor. Bu kapsamda ilk olarak Kıbrıs kimliği verilen 26 kişinin pasaportları iptal edilecek.

Kıbrıs'ta 'yatırım için vatandaşlık' krizi: Yabancılara verilen 26 pasaport iptal ediliyor, System.String[]

Kıbrıs yönetimi ülkede tartışma konusu olan 'yatırım karşılığı vatandaşlık' politikasında ciddi değişikliğe gidiyor.


Bu kapsamda ilk olarak Kıbrıs kimliği verilen 26 kişinin pasaportları için iptal süreci başlatıldı. İşleme alınanlar arasında Rusya, Kamboçya, Çin, Kenya, Malezya ve İran vatandaşları bulunuyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Kıbrıs, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 08:13 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hamsi 5 liraya düştü, vatandaşlar balıkçılara akın etti
Milli Savunma Bakanı Akar: Avrupa vatandaşı DEAŞ'lılar ülkelerine iade edilecek Yaşlı kadının cesedi sahile vurdu! Kumlar üstünü örtünce günlerce fark edilemedi KKTC'de halk, Türkiye'nin garantörlüğünün devam etmesini istiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 02:24:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kıbrıs'ta 'yatırım için vatandaşlık' krizi: Yabancılara verilen 26 pasaport iptal ediliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]