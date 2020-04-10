Kıbrıs'taki BM Barış Gücü askerinde koronavirüs tespit edildi

Kıbrıs 'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) ofisinden yapılan açıklamada, koronavirüs tespit edilen personelin karantina altına alındığı bildirildi. Koronavirüsün askerler arasında yayılmaması için önlemlerin alındığı belirtilen açıklamada, tüm UNFICYP sivil personelinin Mart ayından itibaren evlerinden hizmet vermesi talimatı verildiği hatırlatıldı.

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Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu