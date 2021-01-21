Kıbrıs'taki deprem Mersin'de de hissedildi - Son Dakika

Kıbrıs'taki deprem Mersin'de de hissedildi

MERSİN - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazi Magusa'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem Mersin'de de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, bugün saat 17.27'de Gazi Magusa'da deprem meydana geldi. 55 kilometre derinlikte meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem Mersin'de de hafif şekilde hissedildi. Deprem nedeniyle bazı vatandaşlar cadde ve sokaklara çıkarken, kentte herhangi bir panik ve olumsuzluk yaşanmadı.