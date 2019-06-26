Kıbrıs'tan kalkan savaş uçaklarından Irak ve Suriye'ye sorti

ABD ile İran arasında gerilimin yükseldiği dönemde Kıbrıs'taki İngiliz üslerinde bulunan F-35B savaş uçakları, Suriye ve Irak üzerinde 14 sorti yaptı.

Kıbrıs'taki üslere ziyaret gerçekleştiren İngiltere Savunma Bakanı Penny Mordaunt,

Kıbrıs'taki Ağrotur askeri üssünde bulunan F-35B savaş uçaklarının ilk kez Irak ve Suriye'ye operasyon düzenlediği haberlerini doğrulayarak, İran'ı da uyardı.

Güney Kıbrıs'ta Rum Savunma Bakanı Savvas Aggelides ile görüşen Mordaunt, bölgede gerginliklerin olduğunu belirterek, "Açıkçası artan gerginlikler var. İran'a bu gerginlikleri azaltması çağrısı yapıyoruz ve gerçekten top onların sahasındadır" dedi. Mordaunt, daha sonra Ağrotur üssüne giderek F-35B'lerin 16 Haziran'dan itibaren Suriye ve Irak'a gerçekleştirdiği toplam 14 sorti konusunda brifing aldı.

Norfolk'taki Marham üssü 617'nci filoya bağlı F-35B'ler 21 Mart'tan beridir -ilk kez İngiltere dışında- Ağrotur üssünde bulunuyor. İlk başta Ağrotur'daki varlıklarının "Lighting Dawn" isimli denizaşırı tatbikata iştirakleri, pilotların ve yer personelinin eğitimiyle sınırlı kalacağı açıklanmıştı.

'GEREKİRSE SİLAH KULLANIRIZ'

Mordaunt, konuyla ilgili olarak, "Geçen hafta Suriye ve Irak üzerindeki operasyonları ileri götürdüklerini" söyledi. Savaş uçaklarının bu görevleri sırasında sahip oldukları silah sistemlerini kullanmadıklarını, keşif-destek görevi yaptıklarını da söyleyen Mordaunt, "Ancak gerekmesi halinde bunu yapmaya hazırlar. IŞİD'e yönelik operasyon çok iyi ilerliyor. Artık bölgedeki görevlerde, birkaç yıl önceki kadar tansiyon yok" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin F-35B'lerin Ağrotur üssünde mi kalacağı sorusuna olumsuz cevap veren İngiliz Bakan, "Dünya çapındaki diğer görevlere katılmak üzere yıl içerisinde İngiliz uçak gemisi HMS Queen Elisabeth'te olacaklar. Ancak, burada bulunmalarını muhteşem buluyorum. İlk operasyonlarının da Ağrotur'dan gerçekleşmesinden gurur duyuyorum" dedi.

İRAN'A UYARI

Adaya ziyaretinde Rum Savunma Bakanı Savvas Aggelides ile bir araya gelen Mordaunt açıklamalarına şöyle devam etti:

"Geçen yıllar içerisinde her zamankinden daha yakın bir ortaklığın oluştuğunu gördük. Ben bunu ileriye taşımak istiyorum. Çok belirsiz bir zaman içerisindeyiz. Açıkçası artan gerginlikler var. İran'a bu gerginlikleri azaltması çağrısı yapıyoruz ve gerçekten top onların sahasındadır. Bizim Dışişlerimiz bu konuda çok nettir. Bu bizim durumumuz ve tutumumuz olacaktır. Görüştüğümüz konulardan biri budur."

- Lefkoşa