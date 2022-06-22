Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görev yapan 1 askerin şehit olduğunu duyurdu. MSB, askerin araç kazası sonrası şehit düştüğünü belirtti.
MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli kahraman silah arkadaşımız Topçu Uzm. Çvş. Fatih Özkaya meydana gelen askeri araç kazası sonucunda şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.
MSB, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" açıklamasında bulundu.
Son Dakika › Güncel › Kıbrıs'tan acı haber geldi! Araç kazası sonucu 1 askerimiz şehit düştü - Son Dakika