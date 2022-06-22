MSB, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Tragger, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kıbrıs'tan acı haber geldi! Araç kazası sonucu 1 askerimiz şehit düştü - Son Dakika

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