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Kıbrıs'tan Malazgirt kutlamalarına yoğun ilgi

56 dakika önce

Kıbrıs'tan Malazgirt kutlamalarına yoğun ilgiMUŞ - Muş'un Malazgirt ilçesinde kutlanan Malazgirt Zaferinin 948'ınci yıl dönümü törenlerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de yoğun katılım oldu.

Kıbrıs'tan Malazgirt kutlamalarına yoğun ilgi

MUŞ - Muş'un Malazgirt ilçesinde kutlanan Malazgirt Zaferinin 948'ınci yıl dönümü törenlerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de yoğun katılım oldu.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar başta olmak üzere, 160 kişilik ekip Malazgirt Zaferi Kutlamalarına katıldı. İHA muhabirine konuşan KKTC Başbakanlığı Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, Ahlat'taki ziyaretlerinin ardından beraberindekilerle Malazgirt'e geldiklerini söyledi. Eren, "Malazgirt etkinliklerine 154 genç ve 6 görevli olmak üzere toplamda 160 kişi katıldı. Bize bu imkanı sunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına ve emeği geçen herkese minnettarız. Etkinlik kapsamında folklor ekibimiz gelmişti. Burada halk danslarımızı oynadık ve yürüyüşlere katıldık" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Malazgirt, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:41 Kaynak: İHA
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