Kıbrıs'tan Türkiye'ye sondaj gemisi uyarısı

Kıbrıs Cumhuriyeti, Lefkoşa'nın doğal gaz arama faaliyetleri için lisans verdiği bir bölgeye Türkiye'nin sondaj gemisi göndermesini, Ada'nın egemenlik haklarına karşı ihlallerin "şiddetli artışı" olduğunu savundu.Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e doğal gaz arama faaliyetleri için sondaj gemisi "Yavuz"u göndermesine Kıbrıs Cumhuriyeti tepki gösterdi.



Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Türkiye'yi "uzun zamandır süren zorbalık taktikleri" ile suçladı ve sondaj gemilerini bölgeden çekmeye çağırdı.



Avrupa Birliği (AB) üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bu yeni provokasyon, Türkiye'nin, AB ve uluslararası toplumun yasadışı faaliyetlerini durdurması için defalarca yaptığı çağrılara karşı çıkmasına örnek teşkil ediyor" denildi.



Açıklamada bu olayın "Hızla ve geri dönüşsüz bir şekilde uluslararası yasallıktan ayrılmayı ve böylece Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrarı riske atmayı seçen Ankara'nın son derece provokatif ve saldırgan davranışının bir başka kanıtı" olduğu belirtildi.



Açıklamada ayrıca, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kendi deniz yetki alanları içindeki doğal kaynaklarını arama ve kullanma konusunda egemen haklarına Türkiye'nin saygı göstermesi çağrısı yapıldı.



"Yavuz" 7 Ekim'de sondaj faaliyetlerine başlayacak



Türk sondaj gemisi Yavuz bu sabah Güney Kıbrıs'ın yaklaşık 51 deniz mili güney-batısında demirledi. Türkiye'nin adanın doğusu ve batısında iki sondaj kuyusu açması Lefkoşa ve AB'nin sert tepkilerine yol açmıştı.



Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdür Vekili Büyükelçi Çağatay Erciyes, Yavuz sondaj gemisinin 7 Ekim'de Kıbrıs Adasının güneyinde sondaja başlayacağını açıkladı.



İngiltere'den Kıbrıs'a destek



Öte yandan İngiltere'nin Avrupa ile ilişkilerden sorumlu Devlet Bakanı Christopher Pincher, ülkesinin Kıbrıs Adası yakınlarındaki sularda yürütülen tüm sondaj faaliyetlerini kınadığını belirtti.



Pincher Güney Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada "İngiltere'nin Kıbrıs yakınlarındaki sularda tüm sondaj faaliyetlerini kınadığını, ancak Güney Kıbrıs'ın kendi münhasır ekonomik bölgesinde petrol/doğalgaz çıkarma hakkını desteklediğini çok açıkça belirttim" şeklinde konuştu.



Pincher ayrıca Kıbrıs Adası etrafındaki potansiyel petrol zenginliklerinin adadaki herkesin yararına olacak şekilde çıkarılması gerektiğini de sözlerine ekledi.



Türkiye, Kıbrıs'ın petrol ve doğalgaz aradığı alanların bir kısmının, ya kendi kıta sahanlığında olduğunu ya da Kuzey Kıbrıs'ın Güney Kıbrıs ile eşit haklara sahip olduğu bölgelerde olduğunu söylüyor.



Kıbrıslı Rumlar geçtiğimiz ay Fransız Total ve İtalyan ENI enerji şirketleri ile Ada'nın güneyinde doğalgaz arama faaliyeti konusunda anlaşmıştı. Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanımayan ve Kıbrıslı Rumların doğalgaz arama çalışmalarına karşı çıkan Türkiye, bölgede kendi sondaj gemileri ile doğalgaz arama faaliyeti yürütüyor.



