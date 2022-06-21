Son dakika haberi: MSB: "Askeri araç kazasında 1 asker şehit oldu" - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: MSB: "Askeri araç kazasında 1 asker şehit oldu"

21.06.2022 23:36
Son dakika haberi: MSB: "Askeri araç kazasında 1 asker şehit oldu"

Son dakika habere göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın araç kazası sonucunda şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın araç kazası sonucunda şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli kahraman silah arkadaşımız Topçu Uzm. Çvş. Fatih Özkaya meydana gelen askeri araç kazası sonucunda şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Trafik kazasında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisine askeri tören düzenlendi Son dakika haber | Trafik kazasında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisine askeri tören düzenlendi Son Dakika | Trafik kazasında ölen askerin ailesine taziye ziyareti Son Dakika | Trafik kazasında ölen askerin ailesine taziye ziyareti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: MSB: 'Askeri araç kazasında 1 asker şehit oldu' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:40 Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te çıkan yangınla ilgili konuştu: 144 arazöz, 13 dozer yangına müdahale ediyor
23:17 Antalya'nın Kaş ilçesinde bulundan zeytinlik ve sazlık alanda yangın çıktı
23:16 Hakan Çalhanoğlu'na Paris Saint-Germain talip oldu! Mbappe ve Messi ile takım arkadaşı olacak
22:51 Marmaris'te çıkan yangın sonrası Şahan Gökbakar'dan peş peşe paylaşım: Nerede bu uçaklar?
22:48 FK Haugesund ile Stromsgodset IF arasında oynanan maçta deplasman tribünündeki bir taraftar mastürbasyon yaptı
22:45 Çapa Tıp Fakültesi'ni birincilikle tamamlayan gencin sözleri mezuniyete damga vurdu
22:36 Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, çıkan yangınla ilgili konuştu: Durumumuz çok da parlak gözükmüyor
21:59 Galatasaray'ın yeni teknik direktörü havalimanında açıklama yaptı: Şuan fazla konuşamıyorum
21:31 3 takım transfer etmek için uğraştı! Abdülkerim Bardakçı kararını verdi
21:05 Marmaris'te korkutan yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 23:53:37. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: MSB: "Askeri araç kazasında 1 asker şehit oldu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement