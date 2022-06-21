MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli kahraman silah arkadaşımız Topçu Uzm. Çvş. Fatih Özkaya meydana gelen askeri araç kazası sonucunda şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: MSB: 'Askeri araç kazasında 1 asker şehit oldu' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.