Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'ndan spor ambargosunun kaldırılması girişimi

AMBARGOYA TEPKİ

DHA 'ya özel açıklamalar yapan Özersay, "Kıbrıs Türk tarafına uygulanan spor ambargosunun kabul edilemez olduğuna" işaret etti. Kıbrıs Türk sporcularının uluslararası alanda görünür olması amacıyla çalışmalar yaptıklarına vurgu yapan Özersay, "KTFF'nin yapacağı adımlara katkı vereceğiz" dedi.

"RUMLARIN RIZASI KALKSIN"

Uluslararası örgütlere de çağrı yapan Özersay şöyle devam etti;

"Kıbrıs Rum tarafı, Kıbrıs Türk gençliği ile birlikte hareket etmek istemiyorsa, uluslararası örgütler de artık 'Rumların rızasını' alın şartını ortadan kaldırmalı, gençlerimizin önü açılmalı. Bu kaçınılmaz bir insan hakkı talebidir."

KTFF Başkanı Sertoğlu da, Kıbrıs Türk gençliğine uygulanan spor ambargosunun kaldırılması gerektiğini ifade etti.

"EN DOĞAL HAKKIMIZ"

Hasna Sertoğlu, CAS'a başvuru yapmak için uluslararası bir avukat tutacaklarını, FIFA ve UEFA'ya üye ülkelerin takımlarının Kuzey Kıbrıs'a gelmesini sağlamak istediklerini belirterek, "Bu ülkede kamplar ve maçlar yapılmasını istiyoruz. Bu en doğal hakkımız. Bu çağda spor ambargosu kabul edilemez" dedi.

- Kktc