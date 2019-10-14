Kıbrıs türk halkından, barış pınarı harekatı'na tam destek
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Kıbrıs Türk halkından, Barış Pınarı Harekatı'na tam destekSefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vatandaşlardan, Barış Pınarı Harekatı'na destek geldi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:51 Kaynak: DHA
Kıbrıs Türk halkından, Barış Pınarı Harekatı'na tam destek
Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vatandaşlardan, Barış Pınarı Harekatı'na destek geldi.
DHA'ya konuşan Kıbrıslı Türkler, Türkiye'nin bölgedeki terör örgütlerini temizlemek amacıyla operasyon yaptığına işaret etti. Vatandaşlar, Operasyonlar bölgede bir tane terörist kalmayana kadar devam etmeli? görüşünde olduklarını belirtti.
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