Son Dakika Haberleri: Kıbrıs türk halkından, barış pınarı harekatı'na tam destek
Son Dakika Güncel Kıbrıs türk halkından, barış pınarı harekatı'na tam destek

Kıbrıs türk halkından, barış pınarı harekatı'na tam destek

25 dakika önce

Kıbrıs Türk halkından, Barış Pınarı Harekatı'na tam destekSefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vatandaşlardan, Barış Pınarı Harekatı'na destek geldi.

Kıbrıs Türk halkından, Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vatandaşlardan, Barış Pınarı Harekatı'na destek geldi.

DHA'ya konuşan Kıbrıslı Türkler, Türkiye'nin bölgedeki terör örgütlerini temizlemek amacıyla operasyon yaptığına işaret etti. Vatandaşlar, Operasyonlar bölgede bir tane terörist kalmayana kadar devam etmeli? görüşünde olduklarını belirtti.

Kıbrıs türk halkından, barış pınarı harekatı'na tam destek

Barış Pınarı Harekatı, Kıbrıs, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



NATO'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Türkiye'nin gerginliği artırma riski var
Kremlin'den "Türk ve Rus askerleri çatışır mı?" sorusuna yanıt: Düşünmek dahi istemiyoruz Diyarbakır'da polis, terör örgütüne destek için toplanan HDP'lileri binadan dışarı çıkarmadı Yaralı teröristler hastanelere 'sivil' girmeye çalıştı, bölge halkı oyunu bozdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 16:16:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kıbrıs türk halkından, barış pınarı harekatı'na tam destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]