Kıbrıs türk halkından, barış pınarı harekatı'na tam destek
1 saat önce
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vatandaşlardan, Barış Pınarı Harekatı'na destek geldi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:18 Kaynak: DHA
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vatandaşlardan, Barış Pınarı Harekatı'na destek geldi.
DHA'ya konuşan Kıbrıslı Türkler, Türkiye'nin bölgedeki terör örgütlerini temizlemek amacıyla operasyon yaptığına işaret etti. Vatandaşlar, "Operasyonlar bölgede bir tane terörist kalmayana kadar devam etmeli" görüşünde olduklarını belirtti.
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