Son Dakika Haberleri: Kıbrıs türk halkından, barış pınarı harekatı'na tam destek
Son Dakika Dünya Kıbrıs türk halkından, barış pınarı harekatı'na tam destek

Kıbrıs türk halkından, barış pınarı harekatı'na tam destek

1 saat önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vatandaşlardan, Barış Pınarı Harekatı'na destek geldi.

Kıbrıs türk halkından, barış pınarı harekatı'na tam destek, System.String[]

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vatandaşlardan, Barış Pınarı Harekatı'na destek geldi.

DHA'ya konuşan Kıbrıslı Türkler, Türkiye'nin bölgedeki terör örgütlerini temizlemek amacıyla operasyon yaptığına işaret etti. Vatandaşlar, "Operasyonlar bölgede bir tane terörist kalmayana kadar devam etmeli" görüşünde olduklarını belirtti.


Barış Pınarı Harekatı, Kıbrıs, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:18 Kaynak: DHA
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