Kıbrıs Türk halkının lideri Dr. Küçük'ün vefatının 36'ncı yılı - Son Dakika

Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük, vefatının 36'ncı yılında Lefkoşa'daki kabri başında anıldı.

Dr. Küçük'ün ölüm yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen anma törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, KKTC'nin İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, bakanlar, milletvekilleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tuğgeneral Altan Er, askeri erkan, Küçük'ün ailesi, kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, anıt özel defterini imzaladıktan sonra yaptığı konuşmada, "Dr. Fazıl Küçük'ü 36. ölüm yıl dönümünde bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz." diyerek Küçük'ün tek odalı kerpiç bir evde başlayan yaşamını, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin önderi olarak ve kalplerde müstesna bir yer edinerek tamamladığını söyledi.

Akıncı, Dr. Küçük'ün siyasal yaşamında belediye meclisi üyeliğinden Cumhurbaşkanlığı muavinliğine kadar yükselen bir kariyeri olduğunu hatırlatarak "O her zaman mütevazi kimliğini korumasını bildi. Hep halkının içinde oldu. Bir doktor olarak yurttaşlara karşılıksız şifa dağıttı." dedi.

"Türkiye'nin Kıbrıs'a ilgisini çekmek için büyük uğraşlar verdi"

Cumhurbaşkanı Akıncı, Dr. Küçük'ün bir doktor ve lider olmanın yanı sıra gazeteci yazar kimliğiyle de iz bırakan bir şahsiyet olduğunu hatırlattı.

Dr. Küçük'ün Kıbrıs'ı köy köy, mahalle mahalle dolaştığını ve halkını milli bir düşünce etrafında örgütlemeye çalıştığını belirten Akıncı, "Dr. Küçük, o dönemin tarihsel koşullarında başta Rauf Denktaş olmak üzere çalışma arkadaşları ile birlikte Rumların Enosis hedefine karşı mücadele etti. En başta Türkiye'nin Kıbrıs'a ilgisini çekmek için büyük uğraşlar verdi." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, "Dr. Fazıl Küçük'ün yaşamı ve nitelikleri bugün de bizlere örnek teşkil edecek özellikler taşıyor. Toplum sorunlarına bakışı açısından var olma mücadelesini sadece Kıbrıs sorunu bağlamına indirgemeyen tavrı, bugünümüze de ışık tutmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Dr. Küçük'ü anma törenleri Lefkoşa'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde devam etti.