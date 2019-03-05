Kıbrıs Türk Millî Mücadele'si Yakın Tarihe Işık Tuttu

Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi tarafından organize edilen 'Kıbrıs Türk Milli Mücadele' konulu fotoğraf yarışması sonucunda seçilen eserlerin yer aldığı sergi, Başbakan Tufan Erhürman tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi tarafından organize edilen 'Kıbrıs Türk Milli Mücadele' konulu fotoğraf yarışması sonucunda seçilen eserlerin yer aldığı sergi, Başbakan Tufan Erhürman tarafından açıldı.



İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu'nda yer alan 'Kıbrıs Türk Milli Mücadele' temalı fotoğraf yarışması sergisinin açılışına, Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Temsilcisi Kadir Akçeşme, Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektör Dr. Suat İrfan Günsel, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim elemanları ve fotoğraf sanatçıları katıldı. Ödül kazananlarında açıklandığı serginin açılışında, Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul ile Başbakan Tufan Erhürman birer konuşma yaptı.



"BİLİM İLE SANATI BİRLEŞTİRMEK İSTİYORUZ"



Yakın Doğu Üniversitesi Vakfı bünyesinde Kurulan Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi'nin misyonlarından bir tanesinin sergiler olduğunu belirten Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, müzenin envanterini geliştirmek istediklerini söyledi. Daha önce 'Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele' temalı sergi düzenlediklerini ve etkinliklerin devam edeceğini dile getiren Prof. Dr. Özkul, 2020 yılında ziyaretçilerine kapılarını açacak olan müzenin, Kıbrıs adasının bir izi olacağını belirtti. Amaçlarının bilim ve sanatı birleştirmek olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Özkul, "Bir kuş misali. Bir kuşun iki kanadı olmalı. Biri bilim biri sanat olmalı felsefesinde olduğu gibi bunun ikisini birleştirebilirseniz uçabilirsiniz ancak. Bu felsefeyi genç nesillere aktarabilmemiz lazım" dedi.



Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, bu topraklarda bizlerin var olmasını sağlayan Kıbrıs Türk halkının yapmış olduğu varoluş mücadelesini geleceği keşfe çıkacak olan gençlere aktarmanın gerektiğinin altını çizerek bunun ancak milli mücadele ile yapılabileceğini söyledi. Bu konuda, Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel'in öncü, teşvik eden ve adımlar atılmasını sağlayan ve imkanlar sunduğunu dile getiren Prof. Dr. Özkul, serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



BU SERGİ TARİHE ÖNEMLİ BİR NOT DÜŞÜYOR



Serginin tarihe önemli bir not olarak düştüğünü ve bundan sonra ne yapılması gerektiğine dair önemli işaretleri bünyesinde barındırdığını ifade eden Başbakan Tufan Erhürman da, Yakın Doğu Üniversitesinde bilimi sanatla buluşturan yeni bir etkinlikte daha bulunmaktan çok büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Yakın Doğu Üniversitesinin son dönemlerde sanat alanında sergilediği faaliyetlerin takdire şayan olduğunu belirten Başbakan Erhürman, bunun gurur verici olduğunu söyledi. Serginin derin anlamlar taşıdığını ifade eden Tufan Erhürman, "Kıbrıs Türk halkı bir varoluş mücadelesi verdi. Kıbrıs Türk halkı varoluş mücadelesine devam ediyor. Bu mücadele safhası, Kıbrıs Türk Halkının dünyada ekonomik ve sosyal varlığı ile kendini gösterme, ben buradayım deme mücadelesidir. Bunu yaparken geçmiş mücadeleden de motivasyon almak gerekiyor. Bazı müzeler bir mücadeleyi ve tarihi bir yerden başlatarak bir noktada sonlandırır. Bazı müzeler de süren ve sürmekte olacak olan bir şeyi anlatırlar. Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi de, sonlanmayacak bir mücadeleyi anlatacak" diye konuştu.



Mücadelenin sadece bilim ve bilgi ile değil sanatla yapılması gerektiğine vurgu yapan Başbakan Erhürman, Yakın Doğu Üniversitesinin birçok konuda sanatı bilimin yanına yerleştirmesinin son derece önemli olduğunu ve akademinin eksik kanadının tamamlanarak doğru yönde yükseldiğini belirtti. Serginin iki bölümden oluşmasının dikkat çekici olduğunu da sözlerine ekleyen Tufan Erhürman, projeyi geliştiren ve emeği geçenleri yürekten kutladı.



YARIŞMASININ BİRİNCİSİ 'ELİF NİHAL YAZICI' OLDU



Konuşmaların ardından düzenlenen yarışma sonucunda dereceye girenlere ödülleri Başbakan Tufan Erhürman tarafından verildi. 'Kıbrıs Türk Milli Mücadele' temalı fotoğraf yarışması sonucunda; Elif Nihal Yazıcı birinci, Veysi Canateş ikinci ve Ayşe Kocaismail üçüncülük ödülü aldı. Seçici kurul tarafından değerlendirilen fotoğraflarda dereceye giren birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL ve üçüncüye bin TL para ödülü verildi.



JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ İLE MANSİYON ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ



Yarışma sonucunda dereceye girenlerin yanı sıra jüri özel ödülü Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Temsilcisi Kadir Akçeşme tarafından Salim Doğan'a verilirken, Hüseyin Aşkaroğlu, Ayşe Gökyiğit ile Kemal Atay mansiyon ödülüne layık görüldü.



ONUR BELGELERİ İLE TEŞEKKÜR BELGELERİ VERİLDİ



Milli mücadele yılları sırasında çekilmiş fotoğraflar kategorisinde onur belgesi alan sanatçılara da belgeleri takdim edildi. Mehmet Şık, Osman Rekor, Mehmet Yıltay, Anders Arvidsson, Mehmet Amca, Yusuf Özkum, Halil Irkım, Biray Canateş, Cevdet Koççatlı, Rıfat Şık, Oktay Öksüzoğlu, Ersin Taşer ile İlkay Salihoğlu onur belgesi aldı. Milli mücadelenin yaşandığı yerlerden çekilen fotoğraflar kategorisinde ise Halil Irkım, Gülnur Tokyay, Ramadan Gümüşok, Eralp Adanır, Şükrü Tolgalı, Ayla Atay, Tevfik Ulual, Gürem Bulunç ve İlker Gelişen'e teşekkür belgesi verildi. Ayrıca, yarışmanın Seçici Kurul üyelerine plaket takdimi yapıldı.



MİLLİ MÜCADELE YILLARI BİR AY BOYUNCA SERGİLENECEK



Ödül ve plaket takdimlerinin ardından serginin açılış kurdelesi kesilerek sergi gezildi. Yerli ve yabancı 50 sanatçı tarafından çekilen eski ve yeni 190 fotoğrafın sergilendiği 'Kıbrıs Türk Milli Mücadele' temalı fotoğraf sergisi, hafta içi 10.00-12.00 saatleri arasında bir ay boyunca ziyaret edilebilecek. - Lefkoşa

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