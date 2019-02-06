Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi'nde Sergilenecek Eserler Belirlendi

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi'nde sergilenecek, Kıbrıs toplumunda iz bırakan şahsiyetlerin heykellerinin belirlenmesi için yapılan anket çalışmaları tamamlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi'nde sergilenecek, Kıbrıs toplumunda iz bırakan şahsiyetlerin heykellerinin belirlenmesi için yapılan anket çalışmaları tamamlandı.



Online, gazeteler ve sahada olmak üzere eş zamanlı başlatılan anket çalışmalarında 2 bin katılımcıya Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi'ni şekillendirmek için sorulan sorular sonucunda, ilk etapta sergilenecek olan Kıbrıs ile ilişkili toplumun her kesimden en fazla tercih edilen 20 değerli şahsiyetin heykelleri yapılmaya başlandı.



YDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Kıbrıs Türk toplumunun yaşamının çeşitli evrelerinde derin izler bırakmış, bırakmaya devam eden, topluma yön veren, gerek siyasi gerekse de sosyal hayatta toplumla bütünleşen, toplumun sembolleri haline gelen kişileri, gelecek nesillere tanıtmak amacıyla heykellerini yaparak Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi'nde sergileyeceklerini belirtti.



Kıbrıs Türk halkının bir parçası olacak olan Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi'nde yapılacak olan çalışmaların müzede yer alacak olan heykellerde olduğu gibi Kıbrıs Türk toplumunun istekleri doğrultusunda şekillendirileceğini dile getiren Prof. Dr. Özkul, "Yakın Doğu Üniversitesi olarak toplumumuzun tarihinde iz bırakmış, bırakmaya devam eden, topluma yön veren önemli şahsiyetlere böylece vefa borcumuzu da ödemiş olmanın mutluluğunu duyacağız" dedi.



İşte anket çalışmaları sonucuna göre Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi'nde heykeli yapılacak 20 kişi:



Mustafa Kemal Atatürk



Kamran Aziz



Rauf Raif Denktaş



Bülent Ecevit



Necmettin Erbakan



Recep Tayyip Erdoğan



Dr. Suat İ. Günsel



Namık Kemal



Dr. Fazıl Küçük



Dr. Burhan Nalbantoğlu



Osman Örek



Mısırlızade Necati Özkan



Özker Özgür



Sokullu Mehmet Paşa



Lala Mustafa Paşa



Ziya Rızkı



Sultan II. Selim



Naci Talat



Cengiz Topel



Mehmet Zeka - Lefkoşa

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