Son Dakika Haberleri: Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi'nde Sergilenecek Eserler Belirlendi

Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi'nde Sergilenecek Eserler Belirlendi

21 dakika önce

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi'nde sergilenecek, Kıbrıs toplumunda iz bırakan şahsiyetlerin heykellerinin belirlenmesi için yapılan anket çalışmaları tamamlandı.

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Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi'nde sergilenecek, Kıbrıs toplumunda iz bırakan şahsiyetlerin heykellerinin belirlenmesi için yapılan anket çalışmaları tamamlandı.

Online, gazeteler ve sahada olmak üzere eş zamanlı başlatılan anket çalışmalarında 2 bin katılımcıya Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi'ni şekillendirmek için sorulan sorular sonucunda, ilk etapta sergilenecek olan Kıbrıs ile ilişkili toplumun her kesimden en fazla tercih edilen 20 değerli şahsiyetin heykelleri yapılmaya başlandı.

YDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Kıbrıs Türk toplumunun yaşamının çeşitli evrelerinde derin izler bırakmış, bırakmaya devam eden, topluma yön veren, gerek siyasi gerekse de sosyal hayatta toplumla bütünleşen, toplumun sembolleri haline gelen kişileri, gelecek nesillere tanıtmak amacıyla heykellerini yaparak Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi'nde sergileyeceklerini belirtti.

Kıbrıs Türk halkının bir parçası olacak olan Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi'nde yapılacak olan çalışmaların müzede yer alacak olan heykellerde olduğu gibi Kıbrıs Türk toplumunun istekleri doğrultusunda şekillendirileceğini dile getiren Prof. Dr. Özkul, "Yakın Doğu Üniversitesi olarak toplumumuzun tarihinde iz bırakmış, bırakmaya devam eden, topluma yön veren önemli şahsiyetlere böylece vefa borcumuzu da ödemiş olmanın mutluluğunu duyacağız" dedi.

İşte anket çalışmaları sonucuna göre Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi'nde heykeli yapılacak 20 kişi:

Mustafa Kemal Atatürk

Kamran Aziz

Rauf Raif Denktaş

Bülent Ecevit

Necmettin Erbakan

Recep Tayyip Erdoğan

Dr. Suat İ. Günsel

Namık Kemal

Dr. Fazıl Küçük 

Dr. Burhan Nalbantoğlu

Osman Örek 

Mısırlızade Necati Özkan

Özker Özgür

Sokullu Mehmet Paşa

Lala Mustafa Paşa

Ziya Rızkı

Sultan II. Selim

Naci Talat

Cengiz Topel

Mehmet Zeka - Lefkoşa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:51 Kaynak: DHA

Kıbrıs, Kültür Sanat
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