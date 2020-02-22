Kıbrıs Türk Otelciler Birliği'nden korona virüsü açıklaması - Son Dakika
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Kıbrıs Türk Otelciler Birliği'nden korona virüsü açıklaması

6 saat önce

KKTC Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, korona virüsü şüphesiyle bir kişinin hastaneye kaldırılmasına ilişkin, "Korona virüsü ile ilgili konularda yanlış ya da abartılı şekilde çıkabilecek haber ya da yorumlar, ülkemiz ekonomisi açısından büyük önem taşıyan turizm sektörüne...

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği'nden korona virüsü açıklaması, System.String[]

KKTC Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, korona virüsü şüphesiyle bir kişinin hastaneye kaldırılmasına ilişkin, "Korona virüsü ile ilgili konularda yanlış ya da abartılı şekilde çıkabilecek haber ya da yorumlar, ülkemiz ekonomisi açısından büyük önem taşıyan turizm sektörüne dönük onarılması güç yaralar açabilir" dedi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner, korona virüsü şüphesiyle bir kişinin hastaneye kaldırılmasının ardından yaptığı açıklamada, ülke ekonomisi ve turizminin olumsuz bir şekilde etkilenmemesi için medya ile Sağlık Bakanlığı arasında doğrudan ve sağlıklı bir iletişim hattı kurulmasını istedi. Medyanın konuyla ilgili yapılacak haberlerin teyit edilmesinin önemini vurgulayan Çağıner, "Basın ve haber alma özgürlüğüne inancımız ve saygımız sonsuzdur. Korona virüsü ile ilgili konularda yanlış ya da abartılı şekilde çıkabilecek haber ya da yorumlar, ülkemiz ekonomisi açısından büyük önem taşıyan turizm sektörüne dönük onarılması güç yaralar açabilir. Bu nedenle yetkili kişilerce açıklama yapılmadıkça haber yapılmaması bu süreçte çok önemlidir. Kaynağından doğrulatılmadan yapılacak asılsız haberlerin ülkemiz açısından yaratacağı olumsuz etkileri daha sonra ortadan kaldırmak çok zor oluyor. Bu nedenle ilgili tüm kesimleri sağduyu ile sorumlu bir şekilde davranmaya davet ediyoruz. Basınımızın da meseleye bu şekilde yaklaşıp, yerinde ve doğru haber yapacağından şüphemiz yoktur. Bu arada hükümetten de beklentimiz süreci doğru ve sağlıklı bir şekilde yönetmesi ve bu konudaki açıklamaların tek bir merkezden yapılmasıdır" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA

Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:42 Kaynak: İHA
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