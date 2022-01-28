Kıbrıs Türk Sanayi Odası'ndan Kayseri OSB'ye ziyaret - Son Dakika

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kamacıoğlu, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti.

OSB'den yapılan açıklamaya göre, Kamacıoğlu'nu Kayseri OSB Başkanvekili Murat Yibur ağırladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türkiye için çok önemli olduğunu belirten Yibur, Kamacıoğlu'na bölge hakkında bilgi verdi.

KKTC'de sanayinin gelişmesi için çalıştıklarını ifade eden Kamacıoğlu da OSB kurulması için çalıştıklarını ve Kayseri OSB'nin tecrübelerinden faydalanmak istediklerini kaydetti.

Kıbrıs'ta Kayseri'nin ayrı bir yeri olduğunu da ifade eden Kamacıoğlu, Kayseri ile yıllık 17-18 milyon dolarlık ticaret yapıldığını ifade etti.