Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için 6 maddeden oluşan öneri sundu

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans İsviçre'nin Cenevre kentinde devam ediyor.

EŞİT EĞEMENLİĞE DİKKAT ÇEKİLDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, düzenlenen gayriresmi Kıbrıs konferansında, Ada'da kalıcı çözüm için 6 maddeden oluşan öneri paketi sundu. Cumhurbaşkanı Tatar'ın BM'ye sunduğu öneride, Kıbrıs'ta iki tarafın eşit egemenliğinin sağlanmasıyla, BM himayesinde sonuç odaklı ve takvimi belli olan müzakerelere başlanabileceği ifade ediliyor.

Kıbrıs Türk tarafının BM'ye yaptığı öneri şöyle: