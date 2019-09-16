Son Dakika Haberleri: Kıbrıs: Türkiye Ada'da iki taraf arasına girerek anlaşmalara mani olmaya çalışıyor
Son Dakika Dünya Haber

Kıbrıs: Türkiye Ada'da iki taraf arasına girerek anlaşmalara mani olmaya çalışıyor

1 saat önce

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Sözcüsü Prodromos Prodromou, Türkiye'nin Kıbrıs Adası'ndaki iki yönetimin arasına girerek anlaşmalarına mani olmaya çalıştığını iddia etti.

Kıbrıs: Türkiye Ada'da iki taraf arasına girerek anlaşmalara mani olmaya çalışıyor, System.String[]

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Sözcüsü Prodromos Prodromou, Türkiye'nin Kıbrıs Adası'ndaki iki yönetimin arasına girerek anlaşmalarına mani olmaya çalıştığını iddia etti.


Lefkoşa'daki anma töreninin ardından basına açıklama yapan Prodromou, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunan gazetesi Kathimerini'ye verdiği röportajı değerlendirdi.

Euronews.com'da Görüntüle

Güney Kıbrıs, Türkiye, Kıbrıs, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyanın gözü Çankaya Köşkü'ndeki Türkiye-Rusya-İran zirvesine çevrildi
Şarkıcı Ziynet Sali, gitarist Erkan Erzurumlu ile evlendi Dolar yeni haftaya yükselişle başladı! İşte son durum Ankara'da üçlü Suriye zirvesi! İlk gelen Ruhani oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 12:13:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kıbrıs: Türkiye Ada'da iki taraf arasına girerek anlaşmalara mani olmaya çalışıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]