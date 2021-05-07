Kıbrıs Üniversiteler Birliği'nin yeni başkanı belli oldu - Son Dakika

Kıbrıs Üniversiteler Birliği'nin yeni başkanı belli oldu

07.05.2021 16:06
Kıbrıs Üniversiteler Birliği'nin yeni başkanı belli oldu, System.String[]

Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB), bugün yapılan olağan genel kurulda yeni başkan ve yönetim kurulunun görev dağılımını gerçekleştirdi.

Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB), bugün yapılan olağan genel kurulda yeni başkan ve yönetim kurulunun görev dağılımını gerçekleştirdi. Toplantıda Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Selman Arslanbaş, Kıbrıs Üniversiteler Birliği Başkanlığı'na seçildi.

Kuzey Kıbrıs'ta bulunan üniversitelerin bağımsız olarak bir araya gelerek kurdukları ve yükseköğrenim ile ilgili konularda yaşanan zorluklara, ortak çözümler getirebilmek amacıyla bir uzlaşı platformu olarak tasarlanmış Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB), tüzüğünde yer alan; dönüşümlü başkanlık uyarınca, bugün yapılan olağan genel kurulda yeni başkan ve yönetim kurulu görev dağılımı gerçekleştirildi. Girne Amerikan Üniversitesinde gerçekleşen genel kurul toplantısında Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Selman Arslanbaş, Kıbrıs Üniversiteler Birliği Başkanlığı'na seçildi.

"KKTC, KÜRESEL YÜKSEKÖĞRENİMİN GÖZDESİ OLACAK"

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) küresel yükseköğrenimin gözdesi olacağını vurguladı.

Akpınar, "KKTC Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar, başbakanımız, bakanlarımız ve YÖDAK ile yoğun mesai yaptık ve binlerce öğrencimizin KKTC'ye sorunsuz şekilde dönmesini sağladık. Bundan sonra da yeni yönetime başarılar dilerken, tüm üniversitelerimizle kendilerine destek vererek süreci daha ileriye taşıyacağız" diye konuştu.

"EL BİRLİĞİ İLE SORUNLARIN ÜSTESİNDEN GELDİK"

Kıbrıs Üniversiteler Birliği Başkanlığına seçilen Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Selman Arslanbaş ise, pandemiden en fazla etkilenen sektörler arasında eğitimin olduğuna dikkat çekti.

Arslanbaş, "Bu dönemde büyük bir özveri ile başkanlık görevini yürüten Serhat Akpınar, KKTC'nin turizm ile birlikte lokomotif sektörü olan yükseköğrenim için yoğun bir mesai harcayarak pandeminin yükseköğrenim sektörü ve KKTC ekonomisine etkisi üzerine birçok rapor hazırlayarak başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşlara sundu. Dünyada her ülkede olduğu gibi salgına karşı önlemler kapsamında okullar kapandı, uzaktan eğitim ön plana çıktı. Bu süreçte Yükseköğrenim için KKTC'de Türkiye ve farklı ülkelerden binlerce öğrencimiz bulunuyor. Tüm dünya ile birlikte böylesi bir salgını ilk kez deneyimleyenler bizler birçok sorun ile karşılaştık. El birliği ile bu sorunların üstesinden büyük ölçüde geldik, gelmeye de devam ediyoruz. Uzaktan eğitim sürecini en kaliteli biçimde geçirmek adına yoğun bir mesai harcadık, yüzümüzün akı ile de bu sınavdan başarıyla çıktığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"İNOVASYON ODAKLI VE ÖĞRENCİ DOSTU ADA PROJESİ"

Arslanbaş, yeni yönetim olarak omuz omuza görev yapacaklarına vurgu yaparak, "Bundan sonra gururla aldığımız bu bayrağı KKTC Yükseköğreniminin yarınları için ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde aynı heyecan ve azimle daha yukarılara taşımak için çok çalışacağız. Kıbrıs Üniversiteler Birliği, KKTC yükseköğrenimi için durmaksızın çalışan, üreten ve çözüm önerileri üreten, rekabetten daha çok ortak akılla hareket etmekten güç alan bir birliktir. Pandemi gibi tarihin en zor dönemlerinden birinde geceli gündüzlü mesai yaparak, KKTC'ye rekor sayıda öğrenci temin etmiş ve bu öğrencilerin sorunsuz şekilde adaya gelişlerinin sağlanmasında ilgili bakanlık ve kurumlarla işbirliği içerisinde görev almıştır. Bundan sonra da eski yönetimin göstermiş olduğu başarılı çalışmaları daha da yukarılara taşıyarak, uluslararasılaşma, akreditasyon, kalite, teknoloji, inovasyon ve öğrenci dostu ada projesi gibi öğrenci merkezli yaklaşımlarla adayı yükseköğrenimde bir cazibe merkezi olma noktasında yoğun mesai harcayacağız. Şahsıma destek beyan eden tüm üye üniversitelerimize, akademisyenlerimize, KİÜ ailesine, sevdiklerimize ve dostlarımıza teşekkürlerimi sunarım" dedi.


Kıbrıs Üniversiteler Birliği'nin yeni başkanı belli oldu
Kıbrıs Üniversiteler Birliği'nin yeni başkanı belli oldu

Serhat Akpınar, Üniversiteler, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kıbrıs Üniversiteler Birliği'nin yeni başkanı belli oldu - Son Dakika


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