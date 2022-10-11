Kıbrıs Vadisi'ni Tehdit Eden Plan Değişiklikleri Yargıdan Döndü

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin açtığı davada; Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Kıbrıs Vadisi'nin statü değişikliğine izin vermeyen Ankara 11. İdare Mahkemesi, vadiyle ilgili plan değişikliklerini de iptal etti. Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Yargı kamu yararını gözetmiş ve vadinin yok olmasına izin vermemiştir. Meslek odaları ve bölge halkı vadiyi korumak için büyük mücadele veriyor. Bundan sonra yapılması gereken vadinin içinde bulunduğu havza sınırlarından hareketle Mutlak Koruma Alanı ilan edilmesidir" dedi.

Ankara 11. İdare Mahkemesi, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin açtığı davada Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Kıbrıs Vadisi'ne ilişkin plan değişikliklerini iptal etti. Mahkeme daha önceki kararında, vadiye ilişkin statü değişikliğine de izin vermemişti.

"YARGI KAMU YARARINI GÖZETMİŞ VE VADİNİN YOK OLMASINA İZİN VERMEMİŞTİR"

Konuya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, şunları kaydetti:

"Ankara 11. İdare Mahkemesi daha önce açtığımız dava sonucunda, Kıbrıs Vadisi'nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Doğal Sit Alanı Koruma Statüsü'nün, 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' ve 'Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak tescil edilmesi işlemini iptal etmişti. Sürecin peşini bırakmadık ve vadiyi ranta açarak oradaki doğal yaşamı tehdit eden plan değişikliklerini de yargıya taşıdık.

Ankara 11. İdare Mahkemesi de açtığımız dava sonucunda Çevre Şehircilik Bakanlığı 27.08.2021 tarih ve 1618882 sayılı Olur'u ile onaylanan Ankara ili Mamak ilçesi Kıbrıs Mahallesi 'Doğal Koruma Alanı' ve 'Doğal Sit- Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' kapsamındaki Kıbrıs Vadisine ilişkin olarak Mamak Belediyesi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarına ilişkin dava konusu işlemi iptal etti.

Yargı kamu yararını gözetmiş ve vadinin yok olmasına izin vermemiştir. Meslek odaları ve bölge halkı vadiyi korumak için büyük mücadele veriyor. Bundan sonra yapılması gereken vadinin içinde bulunduğu havza sınırlarından hareketle Mutlak Koruma Alanı ilan edilmesidir. Sınır boyunca, korunaklı bir bant oluşturulması da büyük önem taşımaktadır."

"DOĞAL YAŞAM İÇİN SON DERECE TEHLİKELİ BİR DURUM ARZ ETTİĞİ, TURİZM VE REKREASYON ALANLARINA İZİN VERİLMESİNİN DOĞAL YAŞAMI DA TEHDİT EDECEĞİ ANLAŞILDIĞINDAN, DAVA KONUSU TESCİL VE OLUR İŞLEMİNDE HUKUKA BULUNMAMAKTADIR"

Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nden paylaşılan bilgiye göre; mahkeme kararında şunlar belirtildi:

"Söz konusu Kıbrıs Vadisinin koruma statüsünün 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' ve 'Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' belirlenmesi işlemi neticesinde; alanın kısmen de olsa yapılaşmaya açılabileceği, alanın özellikleri incelendiğinde Ankara'nın ender doğal alanlarından olduğu, birçok endemik bitki türünün mevcut olduğu, yaban hayatının barınabildiği sayılı alanlardan biri olarak göze çarptığı, düşük yoğunluklu da olsa yapılaşmanın bu alanın korunması için tehlike arz edebileceği, ayrıca Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak belirlenen kısımlarda madencilik faaliyetlerine izin verilebileceği dikkate alındığında bunun doğal yaşam için son derece tehlikeli bir durum arz ettiği, turizm ve rekreasyon alanlarına izin verilmesinin doğal yaşamı da tehdit edeceği anlaşıldığından, dava konusu tescil ve Olur işleminde hukuka bulunmamaktadır...' gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verildiği, dava konusu 1/1000 ve 1/5000 ölçekli planların koruma alanlarında yapılabilmesi için öncelikle üst ölçekli planların yapılması ve bu alana ilişkin olarak gerekli düzenleme ve izinlerin alınmış olması gerektiği, bu kapsamda dava konusu 1/1000 ve 1/5000 ölçekli planların dayanağının 17.12.2020 tarih ve 31337 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Bakanlık Makamının 07.12.2020 tarih ve 262445 sayılı Olur'u ile onaylanan, Ankara ili, Mamak ilçesi sınırları içerisinde yer alan Kıbrıs Vadisi Doğal Sit Alanının koruma statüsünün 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' ve 'Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak tescili işlemi oluşturduğu, bir başka ifadeyle, koruma alanlarına ilişkin olarak yapılacak planlamalardan önce söz konusu alanların koruma statülerinin ne şekilde olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir. Bu durumda; dava konusu planların yapıldığı alanların koruma alanları olduğu, koruma alanlarına ilişkin yapılacak planlamalardan önce alınması gereken izinlerin ve bu alanların yapılaşmaya uygun olup olmadığının ya da hangi şartlar altında yapılaşma ve planlama yapılabileceğinin belirlenmesi gerektiği, dava konusu alanın bu niteliklerinin belirlenmesine ilişkin 17.12.2020 tarih ve 31337 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Bakanlık Makamının 07.12.2020 tarih ve 262445 sayılı Olur'u ile onaylanan, Ankara ili, Mamak ilçesi sınırları içerisinde yer alan Kıbrıs Vadisi Doğal Sit Alanının koruma statüsünün 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' ve 'Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak tescili işleminin Mahkememizce iptal edildiği, böylece koruma alanlarında yapılacak planlamalara ilişkin dayanak mahiyetinde olan Kıbrıs Vadisi Doğal Sit Alanının koruma statüsünün belirlenmesi işleminin iptali ile dava konusu 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planlarının yapılmasının olanaksız hale geldiği anlaşıldığından, dava konusu işlemde bu nedenle hukuka uyarlık bulunmamaktadır."