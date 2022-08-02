EVKAF'tan vakıf mallarını hukuksuz kullandığı gerekçesiyle Rum kesimine tepki Açıklaması - Son Dakika
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EVKAF'tan vakıf mallarını hukuksuz kullandığı gerekçesiyle Rum kesimine tepki Açıklaması

02.08.2022 13:54
EVKAF'tan vakıf mallarını hukuksuz kullandığı gerekçesiyle Rum kesimine tepki Açıklaması

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan, EVKAF'a ait çok sayıda bina ve araziyi hukuksuz olarak kullandığı gerekçesiyle Rum makamlarına tepki gösterdi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan, EVKAF'a ait çok sayıda bina ve araziyi hukuksuz olarak kullandığı gerekçesiyle Rum makamlarına tepki gösterdi.

EVKAF'tan yapılan yazılı açıklamada, GKRY'nin, Larnaka'da EVKAF'a ait olan "Dianellio Teknik Okulu"nu yıktığının basına yansıdığı ve görsellerle desteklendiği belirtildi.

Haberlerde, söz konusu arazinin EVKAF'a ait olduğundan arazi üzerine yeniden inşaat yapılamayacağı belirtilen açıklamada, GKRY'nin, uluslararası kültürel miras hukukuna da aykırı davranarak EVKAF'A ait olan bir mülkiyetin, doğrudan mülkiyet hakkına tecavüz ederek yıkmasının, Ahkamül EVKAF kuralları ve uluslararası hukuka aykırı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "GKRY, 1974'ten beri EVKAF'a ait binlerce bina ve araziyi gayrihukuki şekilde kullanmaktadır. GKRY, EVKAF mallarını gasbetmesinden ötürü senelerce ortaya çıkan kullanım kaybı ve diğer vakıf binalarına verilen zararlar açısından ciddi ihlaller içerisindedir. GKRY'nin EVKAF'ın malları üzerinde işgal girişimlerinden doğan zararlar neticesinde çok nettir ki GKRY'nin EVKAF'a maddi ve manevi tazminat sorumluluğu doğmaktadır. Yaptığımız araştırmalar temelinde, EVKAF'ın gelir kaybı milyarlarca avro olarak hesaplanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

"Bu tahribat ve yıkımın her manada mücadelesini vereceğiz"

EVKAF'a ait binaların GKRY tarafından bakımsız bırakılması ve yıkılması en başta uluslararası hukukun ihlal edilmesi anlamına geldiği kaydedilen açıklamada, "Kültür mirasımıza karşı yapılan bu keyfi ve hukuk dışı tutumu şiddetle kınadığımızı belirterek hukuki haklarımıza halel gelmeden yapılan bu tahribat ve yıkımın her manada mücadelesini vereceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Rumların yaptığının Kıbrıs Türkü'nün kültürel mirasının yok edilmesine yol açtığına ve EVKAF'a ait bir binanın izin alınmadan yıkılmasının bir insanlık suçu olduğuna işaret edilen açıklamada, yapılan eylemin, UNESCO'nun Kültürel Miras Koruma Yasası'na da aykırı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, EVKAF'ın GKRY'deki mal varlığı için Rum mahkemelerine açtığı davaların neticesiz kaldığını ve bu hukuk dışı tutumun AHİM'e taşınacağını da kaydedildi.

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Kaynak: AA

Güney Kıbrıs, Larnaka, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: EVKAF'tan vakıf mallarını hukuksuz kullandığı gerekçesiyle Rum kesimine tepki Açıklaması - Son Dakika
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