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Kıbrıs yangını kontrol edilemiyor! Rum kesiminde devam eden yangında dört kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Kıbrıs yangını kontrol edilemiyor! Rum kesiminde devam eden yangında dört kişi hayatını kaybetti

04.07.2021 15:24

Kıbrıs Rum kesiminde dün başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının kontrol altına alınması konusunda umutlu olduklarını ancak kritik durumun devam ettiğini bildirdi. Pelekanos, 11 uçağın yangın söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü; Yunanistan, İsrail ve İtalya'dan da ikişer uçağın yardım için gelmesinin beklendiğini ifade etti.

Rum İçişleri Bakanı Nicos Nourris ise Odou bölgesinde arabaları yanmış olarak bulunan ve daha sonra kayıp oldukları bildirilen bir çiftçinin dört Mısırlı işçisinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Nouris, hem maddi hasar hem de insan kaybı açısından en yıkıcı yangını yaşadıklarını kaydetti.

YANGINI ÇIKARAN KİŞİ GÖZALTINDA

Yangının çıkmasında payı olduğu iddia edilen 67 yaşındaki şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheli, Limasol'da mahkemeye çıkarıldı ve 8 gün daha gözaltında tutulmasına karar verildi. Kundakçılık olarak görülen olayla ilgili soruşturma ekibi kuruldu.

DÜN BAŞLAMIŞTI

Kıbrıs Rum kesiminde Limasol bölgesine bağlı Arakapas köyü yakınlarında dün öğle saatlerinde başlayan yangın kontrolden çıkmıştı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın sebebiyle Rum kesimindeki bazı köyler boşaltılmıştı.

Alevler 10 kadar yerleşim bölgesini etkilerken, bazı bölgelerde kabloların da yanması sonucu elektrikler kesilmişti. Yetkililer, yangında geniş bir ormanlık alanın zarar gördüğünü belirtmişti.

Rum hükümeti, yangının söndürülebilmesi için Avrupa Birliği (AB) ve İsrail'den yardım talebinde bulunmuştu.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün Güney Kıbrıs Rum yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'i arayarak, Limasol'daki yangının sündürülmesi için yardıma hazır olduklarını iletmiş, Anastasiadis, Türk tarafının yardım teklifini değerlendireceklerini söylemişti.

Kıbrıs yangını kontrol edilemiyor! Rum kesiminde devam eden yangında dört kişi hayatını kaybetti

İsrail, Yangın, Kıbrıs, Rum, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Kıbrıs yangını kontrol edilemiyor! Rum kesiminde devam eden yangında dört kişi hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya


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