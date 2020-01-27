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"Kıbrıs, Yunanistan ve Irak'a yönelik siber saldırıların arkasında Türk hükümeti var" | Reuters
6 saat önce
Avrupa ve Orta Doğu'daki birçok ülke ve kurumu hedef alan siber saldırıların arkasındaki bilgisayar korsanlarının Türk hükümeti için çalıştığı iddia edildi.
Reuters haber ajansının özel haberinde, bilgisayar korsanlarının 30'dan fazla kurumu hedef aldığı yazıldı.
Avrupa ve Orta Doğu'daki birçok ülke ve kurumu hedef alan siber saldırıların arkasındaki bilgisayar korsanlarının Türk hükümeti için çalıştığı iddia edildi.
Reuters haber ajansının isimlerini saklı tuttuğu üç Batılı yüksek güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberde, bilgisayar korsanlarının aralarında şirketler, büyükelçilikler ve bakanlıkların da bulunduğu 30'dan fazla kurumu hedef aldığı yazıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:13
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