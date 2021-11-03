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"Kıbrıs Zafere Doğru" çok konuşulacak yeni bölüm! - Son Dakika

"Kıbrıs Zafere Doğru" çok konuşulacak yeni bölüm!

03.11.2021 09:13

Dizide bu hafta; Cumhuriyet tarihinin ilk hava harp şehidi olan Cengiz Topel'in, Rumlar tarafından esir alındıktan sonra yaşadıkları tüm gerçekçiliğiyle izleyiciyle buluşuyor.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini ekranlara taşıyan, "Kıbrıs Zafere Doğru", 5 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'de on üçüncü bölümüyle ekranlara geliyor.

Dizinin yeni bölümünde neler olacak:

Türkiye'nin, Kıbrıs'a ilk resmi hava müdahalesinin ardından Erenköy sevinç içindedir. Diğer tarafta ise Erenköy'ü top atışına tutan Rum hücum botlarını ölüm dalışı ile batıran Cengiz Topel'in uçağı düşmüştür. Paraşütü ile Rum tarafına inebilen Yüzbaşı Cengiz, esir düşmüştür. Şimdi Cengiz için ölüm kalım savaşı başlamıştır. Ya Rumların işkencesinde konuşacak ya da ölümü tercih edecektir. Kendisine yapılan işkencenin boyutu her geçen dakika artarken Erenköy yeni saldırılar ile karşı karşıya kalır. Yunan uçakları devreye girip Erenköy üstünde uçuşa başlarken Türkiye'nin 64 savaş jeti devreye girer ve Yunan uçaklarını Erenköy'den kovup kahraman Mücahit'in direnişini taçlandırır. Erenköy'de zafer Kıbrıs Türkleri'ni beklerken adanın dört yanında hem Türk subayı hem de mücahitler bu direniş destanı için büyük bedeller öder.

Yönetmenliğini Osman Taşcı ve Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın kaleme aldığı, başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun paylaştığı, "Kıbrıs Zafere Doğru" çok konuşulacak yeni bölümüyle 5 Kasım Cuma günü saat 20:00'de TRT 1'de...

Kıbrıs Zafere Doğru, Erenköy, Kıbrıs, Rum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Kıbrıs Zafere Doğru' çok konuşulacak yeni bölüm! - Son Dakika


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