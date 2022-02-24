Kıbrıscık'a has gıda ürünleri kooperatif aracılığıyla markalaştırılacak - Son Dakika
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Kıbrıscık'a has gıda ürünleri kooperatif aracılığıyla markalaştırılacak

24.02.2022 10:45
Kıbrıscık'a has gıda ürünleri kooperatif aracılığıyla markalaştırılacak

Kıbrıscık Kaymakamı Ali Erdoğan, ilçeye has birçok gıda ürününün kurulacak kooperatifle markalaştırılarak ülke çapında tanıtılmasının sağlanacağını bildirdi.

Kıbrıscık Kaymakamı Ali Erdoğan, ilçeye has birçok gıda ürününün kurulacak kooperatifle markalaştırılarak ülke çapında tanıtılmasının sağlanacağını bildirdi.

Kaymakam Erdoğan öncülüğünde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bekir Kaya, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hasan Şen ve personelin katılımıyla Alanhimmetler köyü konağında vatandaşlarla toplantı gerçekleştirildi.

Ürettikleri ürünleri pazarlama noktasında sıkıntı yaşadıklarını ifade eden köylüler, köye kooperatif kurulmasını talep etti.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, özellikle Kıbrıscık pirinci ve asmasının hak ettiği değeri görmesi gibi hususlar düşünüldüğünde ilçeye has birçok ürünün kurulacak kooperatifle markalaştırılarak ülke çapında tanıtılmasının sağlanacağını bildirdi.

Bu konuda her türlü desteği vereceğini ifade eden Erdoğan, kooperatif kuruluşunda öncülük yapacağını, bir an önce harekete geçmek istediğini kaydetti.

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Togo Cumhuriyeti, Ali Erdoğan, Kooperatif, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kıbrıscık'a has gıda ürünleri kooperatif aracılığıyla markalaştırılacak - Son Dakika


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