Son Dakika Haberleri: Kıbrıscık'ta orman yangını
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Kıbrıscık'ta orman yangını

1 saat önce

Kıbrıscık'ta orman yangınıBOLU'nun Kıbrıscık ilçesine bağlı Alanhimmetler köyündeki ormanlık alanda çıkan yangında 5 hektarlık bölüm zarar gördü.

Kıbrıscık'ta orman yangını

BOLU'nun Kıbrıscık ilçesine bağlı Alanhimmetler köyündeki ormanlık alanda çıkan yangında 5 hektarlık bölüm zarar gördü.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Alanhimmetler köyünde ormanlık alanda çıktı. Yangını fark edenler durumu itfaiyeye haber verdi. Bölgeye Bolu, Kıbrıscık, Ankara itfaiyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözlerle müdahale edildi. Yangın yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 hektarlık otlarla kaplı alan zarar gördü. Bazı ağaçlar da yangında kısmen zarar gördü. Bölgede soğutma çalışması sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kıbrıscık'ta orman yangını

Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:27 Kaynak: DHA
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