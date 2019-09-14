Kıbrıscık'ta orman yangını
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BOLU'nun Kıbrıscık ilçesine bağlı Alanhimmetler köyündeki ormanlık alanda çıkan yangında 5 hektarlık bölüm zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:43 Kaynak: DHA
BOLU'nun Kıbrıscık ilçesine bağlı Alanhimmetler köyündeki ormanlık alanda çıkan yangında 5 hektarlık bölüm zarar gördü.
Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Alanhimmetler köyünde ormanlık alanda çıktı. Yangını fark edenler durumu itfaiyeye haber verdi. Bölgeye Bolu
, Kıbrıscık, Ankara
itfaiyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözlerle müdahale edildi. Yangın yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 hektarlık otlarla kaplı alan zarar gördü. Bazı ağaçlar da yangında kısmen zarar gördü. Bölgede soğutma çalışması sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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