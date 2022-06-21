Kıbrıscık'ta yağmur sebebiyle kayan toprak yolu kapattı - Son Dakika
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Kıbrıscık'ta yağmur sebebiyle kayan toprak yolu kapattı

21.06.2022 15:25
Kıbrıscık'ta yağmur sebebiyle kayan toprak yolu kapattı

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde yoğun yağmur sebebiyle kayan toprak ve kayalar yolu kapattı.

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde yoğun yağmur sebebiyle kayan toprak ve kayalar yolu kapattı.

Edinilen bilgiye göre, Kıbrıscık ilçesi Argözü Ören mevkiinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sebebiyle kayan toprak ve kayalar yolu kapattı. Yolun kapanmasıyla birlikte ilerleyemeyen sürücüler durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen iş makineleri ile toprak ve kaya parçalarıyla kapanan yol trafiğe açıldı. - BOLU

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Kaynak: İHA

Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kıbrıscık'ta yağmur sebebiyle kayan toprak yolu kapattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kıbrıscık'ta yağmur sebebiyle kayan toprak yolu kapattı - Son Dakika
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