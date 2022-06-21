Olay yerine gelen iş makineleri ile toprak ve kaya parçalarıyla kapanan yol trafiğe açıldı. - BOLU

Edinilen bilgiye göre, Kıbrıscık ilçesi Argözü Ören mevkiinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sebebiyle kayan toprak ve kayalar yolu kapattı. Yolun kapanmasıyla birlikte ilerleyemeyen sürücüler durumu yetkililere bildirdi.

Kaynak: İHA

Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kıbrıscık'ta yağmur sebebiyle kayan toprak yolu kapattı - Son Dakika

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