Son Dakika Haberleri: Kıbrıslı balıkçıların balina şaşkınlığı
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Kıbrıslı balıkçıların balina şaşkınlığı

3 saat önce

KIBRIS'TA Karpaz açıklarında balinaları gören balıkçıların şaşkınlığı amatör kamera tarafından kaydedildi.

Kıbrıslı balıkçıların balina şaşkınlığı, System.String[]
KIBRIS'TA Karpaz açıklarında balinaları gören balıkçıların şaşkınlığı amatör kamera tarafından kaydedildi.


 

Gümüş balığının yoğunlukta bulunduğu Doğu Akdeniz'e açılan balıkçıların Karpaz açıklarında gördükleri bir grup balina, balıkçılar şaşırttı. İlk kez balina gördüğünü söyleyen balıkçıların yaşadıkları şaşkınlık konuşmalarına yansıdı. Yaşanan o anları ise teknedeki bir kişi kaydetti.


- Karahasan
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:01 Kaynak: DHA
Dünya
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