Kıbrıslı eğitimci Akdel'den KKTC'de "Osmanlı Görsel Kültür Müzesi" açılsın çağrısı - Son Dakika

Kıbrıslı eğitimci Akdel'den KKTC'de "Osmanlı Görsel Kültür Müzesi" açılsın çağrısı

10.05.2021 11:21
Kıbrıslı eğitimci Akdel'den KKTC'de

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) eğitimci Özdinç Akdel, Osmanlı kültürünün gelecek nesillere aktarılması için KKTC'de Osmanlı Görsel Kültür Müzesi açılması çağrısında bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) eğitimci Özdinç Akdel, Osmanlı kültürünün gelecek nesillere aktarılması için KKTC'de Osmanlı Görsel Kültür Müzesi açılması çağrısında bulundu. Akdel, açılacak müzenin KKTC'ye kültürel bir zenginlik katacağını söyledi.

KKTC'nin Gazimağusa ilçesindeki Canbulat Özgürlük Ortaokulu'nun Müdürü Özdinç Akdel yaptığı açıklamada, Osmanlı kültürünün gelecek nesillere aktarılması için bir müze kurulması çağrısında bulundu. KKTC'de "Osmanlı Görsel Kültür Müzesi" açılmasını talep eden eğitimci Akdel, Kıbrıslı Türklerinin de elinde miras olarak bulunan Osmanlı'ya ait eserleri bu müzeye bağışlamasını istedi.

Bir eğitimcinin öğrencilerini götürebileceği ve Kıbrıs'taki Osmanlı eserlerinin görülebileceği bir müzenin bulunmadığını ifade eden Akdel, "Buradaki zayıflığımızın en etkili nedenlerinden biri popüler kültürün gündelik yaşamımıza yansımasıdır. Böyle bir geçmişe sahibiz ancak kültürel mekanlara sahip değiliz. Namık Kemal Zindanı, Canbolat Kapısı gibi serpiştirilmiş profesyonel olmayan çağdaş müzecilik anlayışından uzak küçük oluşumlarımız var. Ancak bütünsel olarak kapsayıcı bir müzemizin olmaması Kıbrıs adasındaki Osmanlının 300 yıllık geçmişine yakışmaz" dedi.

"Müze ülkemize kültürel bir zenginlik katacaktır"

Osmanlı dönemine ait akademik araştırmalar, kütüphaneler, el yazmaları gibi önemli belgelerin bulunduğunu söyleyen Akdel, ancak görsel kültürün parçaları olmadan tarihin etkilerinin maalesef görülemeyeceğini kaydetti. Akdel, "Bu boşluğu dolduracak tek kurumsal yapı da müzelerdir. Osmanlı dönemine ait el sanatları, giysiler, kap kacak, kilim, mobilya, el yazmaları, önemli belge ve nesnelerin tarihsel akış içerisinde sergilenmesi ve bunların hem toplumumuzun hem de turistlerin bilgisine ve beğenisine sunulması ülkemize kültürel bir zenginlik katacaktır. Kıbrıslı Osmanlı Görsel Kültür Müzesi'nin en erken zamanda açılmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Açılacak bu müzede içerik olarak hatıra eserler, posterler, kartpostallar, konulara göre oluşturulmuş müze katalogları gibi tanıtıma yönelik çalışmaların bulunması gerektiğini ifade eden Akdel, "Böyle bir müze koleksiyonu oluşturmak için öncelikle devlete ait resmi kurumların elinde bulunan tarihi belgeler, Osmanlıca yazılan tapu belgeleri, arşivler toplanabilir, daha sonra topluma da bir çağrı yapılıp bağış toplanabilir. Bağış yapan kişinin adı eserlerin yanına yazılarak bağışçılar onore edilebilir" şeklinde konuştu.

Benzer bir müze çalışmasının özelikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonunda Almanya, İngiltere ve Güney Kıbrıs tarafından yapıldığını söyleyen Akdel, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Leventis ve Severis Vakıfları adında kent müzesi olarak iki vakıf açtı ve orada Osmanlı dönemine ait otantik eserler var. Orada görebiliyoruz bu da bizim ayıbımızdır" dedi.

Osmanlı kültürünün yansıtıldığı bir müzenin eksikliğinin sadece Kıbrıs Türk toplumu için değil tüm ada toplumları için kültürel açıdan önemli bir eksiklik olduğunu vurgulayan Akdel, "Çağdaş müzecilik normlarını içeren uzak ve yakın geçmişimizle yüzleşebileceğimiz müzelere sahip olmak bir medeniyet ölçüsüdür. Bizim isteğimiz 'Kıbrıs Osmanlı Görsel, Kültürel Müzesi' oluşmasıdır" dedi. - LEFKOŞA

Osmanlı, Kıbrıs, Türk, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kıbrıslı eğitimci Akdel'den KKTC'de 'Osmanlı Görsel Kültür Müzesi' açılsın çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüsü unutup kuyruğa girdiler! Kartal'da ucuz tatlı sırası Koronavirüsü unutup kuyruğa girdiler! Kartal'da ucuz tatlı sırası "Acun Ilıcalı bana iş vermedi" diyerek intihar girişiminde bulunan Ceyda Ersoy: Geçmiş olsun mesajı dahi göndermedi "Ölümü hak ettim" notu bırakıp kayıplara karışan adamın cesedi su kanalından çıktı Manisa'da cami hoparlöründen beddua edildi: Oruç tutmayanların başı ağrısın Manisa'da cami hoparlöründen beddua edildi: Oruç tutmayanların başı ağrısın Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum Gözaltına alınan Filistinli genç kızdan İsrail askerine: Çocukların büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin? Gözaltına alınan Filistinli genç kızdan İsrail askerine: Çocukların büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin? Myanmar'da gözaltına alınan şair Khet Thi'nin cansız bedeni iç organları çıkartılmış şekilde ailesine teslim edildi Myanmar'da gözaltına alınan şair Khet Thi'nin cansız bedeni iç organları çıkartılmış şekilde ailesine teslim edildi Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklifi eden Michele Cedolin'in, Sihirli Annem oyuncusu olduğu ortaya çıktı Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklifi eden Michele Cedolin'in, Sihirli Annem oyuncusu olduğu ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
12:20 Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor! Teröristlerin mühimmat ve patlayıcıları böyle imha edildi
12:16 "Acun Ilıcalı bana iş vermedi" diyerek intihar girişiminde bulunan Ceyda Ersoy: Geçmiş olsun mesajı dahi göndermedi
12:11 Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer!
11:59 Ahmet Çakar, Sergen Yalçın'a futbolculuk dönemiyle ilgili soru yöneltti: Ne yapmak istemiştin Sergen?
11:49 Manisa'da cami hoparlöründen beddua edildi: Oruç tutmayanların başı ağrısın
11:49 Mescid-i Aksa saldırılarına Türkiye'den tepkiler çığ gibi!
11:48 WhatsApp'tan 'süre doluyor' uyarısı: Sözleşmeyi kabul etmeyenler sınırlandırılacak
11:45 Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum
11:43 Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: 'Fenerbahçe'den teşvik aldı' diyecekler
11:43 Gözaltına alınan Filistinli genç kızdan İsrail askerine: Çocukların büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin?
Fenerbahçe'nin eski gözdesi Eran Zahavi'nin eşi ve çocukları rehin alındı Fenerbahçe'nin eski gözdesi Eran Zahavi'nin eşi ve çocukları rehin alındı         
12:29
Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor! Teröristlerin mühimmat ve patlayıcıları böyle imha edildi Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor! Teröristlerin mühimmat ve patlayıcıları böyle imha edildi         
12:20
Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer! Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer!         
12:12
Ahmet Çakar, Sergen Yalçın'a futbolculuk dönemiyle ilgili soru yöneltti: Ne yapmak istemiştin Sergen? Ahmet Çakar, Sergen Yalçın'a futbolculuk dönemiyle ilgili soru yöneltti: Ne yapmak istemiştin Sergen?         
12:00
WhatsApp'tan 'süre doluyor' uyarısı: Sözleşmeyi kabul etmeyenler sınırlandırılacak WhatsApp'tan 'süre doluyor' uyarısı: Sözleşmeyi kabul etmeyenler sınırlandırılacak         
11:48
Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: 'Fenerbahçe'den teşvik aldı' diyecekler Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: 'Fenerbahçe'den teşvik aldı' diyecekler         
11:44
Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski AK Partili vekil İşbaşaran'dan cevap geldi: Seni fazla öttürmezler, kullanılma süren doldu Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski AK Partili vekil İşbaşaran'dan cevap geldi: Seni fazla öttürmezler, kullanılma süren doldu         
11:33
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki gönderme, Sedat Peker'i çıldırttı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki gönderme, Sedat Peker'i çıldırttı!         
11:24
2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası kaçak yapı cenneti haline geldi 2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası kaçak yapı cenneti haline geldi         
11:04
Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti         
10:53
Batuhan'ı kariyeri üzerinden eleştiren Poyraz'a, Acun Ilıcalı tepki gösterdi: Sana yakışmadı Batuhan'ı kariyeri üzerinden eleştiren Poyraz'a, Acun Ilıcalı tepki gösterdi: Sana yakışmadı         
10:18
Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı         
10:02
Son Dakika! İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbette olan Filistinlilere müdahale ediyor Son Dakika! İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbette olan Filistinlilere müdahale ediyor         
09:53
16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı 16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı         
09:36
Çin'in koronavirüs belgeleri sızdı: 3. Dünya Savaşı biyolojik silahlarla yapılacak Çin'in koronavirüs belgeleri sızdı: 3. Dünya Savaşı biyolojik silahlarla yapılacak         
09:14
Sedat Peker iddiasını yükseltip kolunu ortaya koydu: Ağar, Mansimov'u öldürtmek için polis katilini Türkiye'ye getirdi Sedat Peker iddiasını yükseltip kolunu ortaya koydu: Ağar, Mansimov'u öldürtmek için polis katilini Türkiye'ye getirdi         
17:17
Bakan Soylu'dan Sedat Peker'in iddialarına 'İçişleri Bakanı seyirci' yorumu yapan Kılıçdaroğlu'na sert tepki Bakan Soylu'dan Sedat Peker'in iddialarına 'İçişleri Bakanı seyirci' yorumu yapan Kılıçdaroğlu'na sert tepki         
17:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2021 12:38:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kıbrıslı eğitimci Akdel'den KKTC'de "Osmanlı Görsel Kültür Müzesi" açılsın çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement