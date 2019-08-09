Son Dakika Haberleri: Kıbrıslı liderler bir araya geldi
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Kıbrıslı liderler bir araya geldi

1 saat önce

DOĞU Akdeniz'de doğalgaz gerilimin yaşandığı bir dönemde Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ara bölgede bir araya geldi.

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DOĞU Akdeniz'de doğalgaz gerilimin yaşandığı bir dönemde Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ara bölgede bir araya geldi.

Akıncı ile Anastasiadis görüşmesi saat 09.30 sıralarında başladı.

Basına kapılı yapılan gayrı resmi görüşme, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın ara bölgedeki resmi ikametgahında yer alıyor.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Akdeniz, Kıbrıs, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:30 Kaynak: DHA
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