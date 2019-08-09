Kıbrıslı liderler bir araya geldi
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DOĞU Akdeniz'de doğalgaz gerilimin yaşandığı bir dönemde Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ara bölgede bir araya geldi. Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:42 Kaynak: DHA
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