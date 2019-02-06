Son Dakika Haberleri: Kıbrıslı Liderler Bir Araya Gelecek

Kıbrıslı Liderler Bir Araya Gelecek

25 dakika önce

RUM Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı aradı ve görüşmek istediğini iletti.

Kıbrıslı Liderler Bir Araya Gelecek, System.String[]
RUM Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı aradı ve görüşmek istediğini iletti.

KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; Anastasiadis'in Akıncı'yı aradığı belirtilerek, Şubat ayının son haftası belirlenecek bir günde BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar'ın ev sahipliğinde bir araya gelinmesi için iki tarafın istişare içinde olacağını vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, Ada'da görüşmeler yaptı. Akıncı ve Anastasiadis ile görüşen Lute'nin 'ortak bir belge' hazırlamak için çalışmalar yaptığı öğrenildi. 

Kıbrıslı liderler, Haziran ayında başlatılması planlanan müzakereler öncesinde, süreci canlı tutmak istiyor. Rum yönetimi lideri Anastasiadis da, 'ortak belge' için Türk tarafının, başta güvenlik olmak üzere 'siyasi eşitlik'te geri adım atmasını istiyor. 

KKTC'de Nisan 2020'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. Akıncı'nın da seçimlerde yeniden aday olması bekleniyor. - Karahasan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:14 Kaynak: DHA

Mustafa Akıncı, Kıbrıs, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yurt Dışında 5 Milyon Türk Yaşarken, 3 Ülkede Hiç Türk Yok Şeyma Subaşı'nın Aşk Yaşadığı DJ Guido Senia, Takipçisinin İsteğiyle Türkiye'ye Geliyor

Yeni Zelanda'da Fok Dışkısından Tatil Fotoğrafları Olan Harici Bellek Çıktı Engelli Kadın Hastaya Tecavüz Eden Erkek Hemşireden 500 Bin Dolar Kefalet İstendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 19:39:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kıbrıslı Liderler Bir Araya Gelecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]