Son Dakika Haberleri: Kıbrıslı liderler bm resepsiyonunda bir araya geldi
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Kıbrıslı liderler bm resepsiyonunda bir araya geldi

1 saat önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute'un ara bölgede verdiği gayri resmi resepsiyona katıldı.

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KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute'un ara bölgede verdiği gayri resmi resepsiyona katıldı.

BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde bir araya gelen liderler, sohbet etme imkanı buldu.


Birleşmiş Milletler, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 06:52 Kaynak: DHA
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