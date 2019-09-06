Kıbrıslı liderler bm resepsiyonunda bir araya geldi
1 saat önce
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute'un ara bölgede verdiği gayri resmi resepsiyona katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 06:52 Kaynak: DHA
KUZEY Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
ve Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis
, BM Genel Sekreteri Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute'un ara bölgede verdiği gayri resmi resepsiyona katıldı.
BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde bir araya gelen liderler, sohbet etme imkanı buldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, THK'nın borçları yapılandırılıyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan AB'nin Suriyeli göçmen açıklamasına yanıt Almanya'ya en çok sığınma başvurusunda bulunanlar, Suriyeliler ve Türkler oldu Eskişehirspor'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür