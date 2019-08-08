Kıbrıslı liderler yarın bir araya geliyor

Sabah saat 09.30'da BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın ara bölgedeki resmi ikametgahında yapılacak görüşmede; Kıbrıs konusunda son durum ele alınacak. Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşmede Doğu Akdeniz'deki doğalgaz krizini gündeme getirecek.

BAŞBAŞA GÖRÜŞECEKLER

Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşmede bir kişinin liderlere eşlik etmesini istedi, ancak Anastasiadis öneriyi reddetti. Akıncı ile Anastasiadis'in yarınki görüşmeyi başbaşa yapması kararlaştırıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, 13 Temmuz'da Rum lider Anastasiadis'e doğalgaz konusunda ortak komite kurulması yönünde yeni bir öneri sunmuştu. Akıncı'nın önerisi, hidrokarbon konusunun bir gerginlik ve çatışma alanı olmaktan çıkarılıp verimli bir iş birliği alanına dönüştürülmesini amaçlıyordu. Rum yönetimi, Akıncı'nın önerisini reddettmişti.