Kıbrıslı misafirlerden Tazeaslan'a ziyaret
1 saat önce
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Gazimağusa Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yeşilleme ve beraberindeki heyet, Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Nihat Tazeaslan'ı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:24 Kaynak: Bültenler
Yakın zamanda göreve başlayan Tazeaslan'a nezaket ziyaretinde bulunan Başkan Zurnacılar ve beraberindeki heyet, başarı dileklerini ileterek hediyelerini takdim etti.
Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Mahmut Gülcü'nün de bulunduğu ziyarette misafirlerini ağırlayan Tazeaslan, Kıbrıslı misafirlerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.
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