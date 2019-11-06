Son Dakika Haberleri: Kıbrıslı Rum Bakan: Yatırım karşılığı vatandaşlık verilmesi konusunda yanlışlıklar yaptık
Son Dakika Dünya Kıbrıslı Rum Bakan: Yatırım karşılığı vatandaşlık verilmesi konusunda yanlışlıklar yaptık

Kıbrıslı Rum Bakan: Yatırım karşılığı vatandaşlık verilmesi konusunda yanlışlıklar yaptık

6 saat önce

Kıbrıs Rum Kesimi Maliye Bakanı Harris Georgiades, ülkesinde yatırım karşılığı vatandaşlık verilmesi konusunda bazı yanlışlıkların yapıldığını kabul etti.

Kıbrıslı Rum Bakan: Yatırım karşılığı vatandaşlık verilmesi konusunda yanlışlıklar yaptık, System.String[]

Kıbrıs Rum Kesimi Maliye Bakanı Harris Georgiades, ülkesinde yatırım karşılığı vatandaşlık verilmesi konusunda bazı yanlışlıkların yapıldığını kabul etti.


Lefkoşe'de bir toplantıda konuşan Rum Bakan, yatırım karşılığı vatandaşlık verilmesiyle ilgili geçmişte yapılan yanlışların düzeltilmesi için etkili adımların yılbaşından bu yana yürürlüğe sokulduğunu bildirdi. Rum Bakan, "Kabul etmemiz gerekir, ilk yıllarda hatalar yapıldı ve bunlar önemsiz değildi." ifadesini kullandı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:58 
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