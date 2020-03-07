Kıbrıslı Rumların 'kapıları kapatma kararı' Lefkoşa'da protesto edildi

Kıbrıs Rum yönetiminin adadaki 4 sınır kapısını yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı tedbir iddiasıyla kapatması, Kıbrıslı Türk ve Rumlar tarafından protesto edildi.



Lefkoşa'da yer alan Lokmacı Sınır Kapısı'nın her iki tarafında toplanan Türk ve Rum göstericiler, karara tepki gösterdi.