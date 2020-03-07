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Kıbrıslı Rumların 'kapıları kapatma kararı' Lefkoşa'da protesto edildi
6 saat önce
Kıbrıs Rum yönetiminin adadaki 4 sınır kapısını yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı tedbir iddiasıyla kapatması, Kıbrıslı Türk ve Rumlar tarafından protesto edildi.
Kıbrıs Rum yönetiminin adadaki 4 sınır kapısını yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı tedbir iddiasıyla kapatması, Kıbrıslı Türk ve Rumlar tarafından protesto edildi.
Lefkoşa'da yer alan Lokmacı Sınır Kapısı'nın her iki tarafında toplanan Türk ve Rum göstericiler, karara tepki gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 07:30
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