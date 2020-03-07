Kıbrıslı Rumların 'kapıları kapatma kararı' Lefkoşa'da protesto edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kıbrıslı Rumların 'kapıları kapatma kararı' Lefkoşa'da protesto edildi - Son Dakika Dünya

Kıbrıslı Rumların 'kapıları kapatma kararı' Lefkoşa'da protesto edildi

6 saat önce

Kıbrıs Rum yönetiminin adadaki 4 sınır kapısını yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı tedbir iddiasıyla kapatması, Kıbrıslı Türk ve Rumlar tarafından protesto edildi.

Kıbrıslı Rumların 'kapıları kapatma kararı' Lefkoşa'da protesto edildi, System.String[]

Kıbrıs Rum yönetiminin adadaki 4 sınır kapısını yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı tedbir iddiasıyla kapatması, Kıbrıslı Türk ve Rumlar tarafından protesto edildi.


Lefkoşa'da yer alan Lokmacı Sınır Kapısı'nın her iki tarafında toplanan Türk ve Rum göstericiler, karara tepki gösterdi.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 07:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Ali Ağaoğlu'nun serveti 2 yılda 350 milyon dolar eridi
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı TSK, M4 karayolunda görüntülendi Salataya limon tuzu yerine yanlışlıkla böcek ilacı kattı: 9 kişi hastanelik oldu

Son Dakika Haberleri
01:43 Sinan Akçıl ile birbirine giren Emrah böyle görüntülendi
23:28 Kanal D'de Zalim İstanbul'un ardından Afili Aşk da final kararı aldı
23:19 Bill Clinton'dan yıllar sonra Monica Lewinsky skandalı itirafı: Yaptığım şey berbattı
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 01:51:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kıbrıslı Rumların 'kapıları kapatma kararı' Lefkoşa'da protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]